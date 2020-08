Halla-aho: "Eläkeputken poistolla ei puututa varsinaisiin ongelmiin, tärkeintä olisi saada nuoret töihin"

Perussuomalaiset linjasivat, että syksyn päätehtävänä eduskunnassa on vastustaa EU:n elvytyspakettia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho otti eduskuntaryhmän kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa kantaa ehdotettuihin työllisyystoimiin.

– Me emme näe, että eläkeputken poistaminen kohdistuisi varsinaisiin ongelmiin. Tavoite on sinänsä oikea, nostaa työllisyysastetta. Olisi hyvä, että ihmiset jatkaisivat pitempään työelämässä, mutta ongelmana on se, että liian harva jaksaa tänä päivänäkään lakisääteiseen eläkeikään asti.

Halla-ahon mukaan eläkeputken kanssa askarrellaan toissijaisen ongelman kanssa.

– Suurin ongelma on se, että uutta työtä syntyy riittämättömällä tavalla. Tärkeintähän on saada nuoret ihmiset töihin.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamiseen perussuomalaiset suhtautuvat avoimesti.

– On joitakin selkeästi tunnistettuja ilmiöitä, jotka liittyvät ihmisen työllistymiseen hänen ollessa ansiosidonnaisella. Tiedetään, että ennen ansiosidonnaisen päättymistä tapahtuu työllistymispiikki, Halla-aho sanoi.

"Marin hävisi yli kuusi miljardia"

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion (ps.) mukaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän ykkösaihe tänä syksynä on EU:n elvytyspaketti.

– Se muuttaisi läpi mennessään EU:n entistä selkeämmin liittovaltioksi ja tulonsiirtounioniksi. Suomalainen veronmaksaja laitetaan kirjaimellisesti omilla korkeilla veroilla rahoittamaan muiden matalamman verotuksen. Tämä tulee estää, hän vaati.

Vielä keväällä hallituspuolueet olivat Tavion mukaan ainakin puheissaan sillä kannalla, että jokainen valtio vastatkoon omista veloistaan.

– Nyt kesällä ääni muuttui, kun Sanna Marin (sd.) kävi häviämässä yli kuusi miljardia euroa suomalaisten rahaa Brysselissä.

Tavio syytti keskustaa siitä, että se omilla toimillaan mahdollistaa tämän.

PS:n ryhmä ei riitä EU-tukipaketin kaatoon

Perussuomalaiset esittivät heinäkuussa EU:n tukipakettiratkaisun jälkeen eduskunnan kutsumista koolle ja vaativat hallitukselta tiedonantoa. Sen jälkeen olisi äänestetty hallituksen luottamuksesta.

Nyt perussuomalaisten oletuksena on, että tukipaketin hyväksyminen vaatisi eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön.

– Mietimme mahdollisuutta tukipaketin kaatamiseen ja tiedostamme, että siihen tarvitaan myös muiden puolueiden tukea. Tässä katseet ovat jonkin verran suuntautuneet keskustaan ja kokoomukseen, Tavio sanoi.