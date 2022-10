Hallan etapista on tekeillä dokumentti – Raimo Salo on jo aloittanut kuvaukset Hyrynsalmella

Kainuu on ollut dokumenttien tekijä Raimo Salolle monien töiden lähde.

Hyrynsalmella hänet muistetaan erityisesti vuonna 2018 valmistuneesta Rata-dokumentista, joka kertoo saksalaisten vuosina 1942–1944 Kainuuseen ja Koillismaalle rakentamasta kapearaiteisesta kenttäradasta. Samana vuonna – ja yhtenä viimeisimmistä – valmistui dokumentti paltamolaisesta Eino Leinosta .

Nyt Raimo Salo on suunnannut dokumentaristina katseen jälleen Hyrynsalmelle. Sieltä hän kuvaa dokumenttia Hallan etappi, joka valmistuu joulukuuhun 2023 mennessä.

Salo oli viime viikonloppuna työmatkalla Kainuussa ja kuvasi dokumenttiin aineistoa kaksi päivää. Salon mukaan dokumentin rahoitus on hyvällä mallilla, rahoittajatahoja on useita ja siitä tulee noin 30 minuutin pituinen.

Kyyjärveltä kotoisin oleva Raimo Salo jäi eläkkeelle opistoupseerin töistä 18 vuotta sitten. Hän työskentelee myös muusikkona ja laulusolistina.

Salo on tehnyt pitkään erilaisia dokumentteja. Hän ideoi dokumentin Sotalesken suru joka valmistui vuonna 2006 ja jonka projektituottaja hän oli jo silloin. Sen jälkeen hän on tehnyt tai ollut mukana tekemässä 30 muuta dvd-dokumenttia ja tv-tuotantoa.

Dokumentteja, joiden teossa Salo on ollut mukana tai päävastuussa on esitetty erityisesti AlfaTV:ssä, mutta myös Ylellä. Lähes kahdeksan vuoden ajan Raimo Salo on toiminut dokumenteissaa projektituottajana ja kuvaajana.

Kuhmosta Raimo Saloa kiinnostaa tehdä dokumentti Viiksimon partisaani-iskusta, joka tapahtui 24.9.1942.

Salo esitteli ajatustaan dokumentin tekemisestä Kuhmon Kotiseutuyhdistyksen ja Kuhmo Seuran edustajille sekä Kuhmon kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Hanne Heikkiselle viime perjantaina.

Dokumentin ydin on Viiksimon partisaani-iskusta hengissä selvinneen Veikko Heikkisen haastattelu, jonka hän teki Heikkisestä ja tämän puolisosta 2000-luvulla. Viiksimon partisaani-iskusta kertovan dokumentin alustava valmistumisaika olisi 2024 loppuun mennessä.

Lieksassa Raimo Salolla on liikkeellä dokumenttiprojekti Eva Ryynäsestä .