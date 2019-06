Hallinto-oikeus kumosi ensimmäisen kerran päätöksen, jolla tuomiokapituli varoitti pastoria samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen, jolla Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi pastori Árpád Kovácsille varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Hallinto-oikeus teki ensimmäisen päätöksen kyseisenlaisessa asiassa Suomessa. Päätös syntyi äänin 2-1.

Hallinto-oikeuden ilahduttavan päätöksen myötä Kovács katsoo, että viimeistään nyt kirkon on aika tehdä selkeitä päätöksiä.

– Minä haluaisin, että tästä asiasta ei enää hirveästi jauheta eikä lähdetä monen vuoden kierteelle valitusten kautta. Nyt pitäisi päättää eikä pelata aikaa. Nyt olisi tyylikästä selkeästi päättää, että palvellaan kaikkia seurakuntalaisia tasapuolisesti. Se on minun mielestäni ainoa oikea tie, Oulun seurakuntayhtymässä kansainvälisen työn pastorina toimiva Kovács kommentoi.

Hänen mukaansa hallinto-oikeus kumosi tuomiokapitulin päätöksen nimenomaan sen takia, että kirkon ohjeet ovat epäselviä. Tuomiokapituli teki äänestyspäätöksensä vuoden 2017 lokakuussa, minkä jälkeen se myös hylkäsi Kovácsin oikaisuvaatimuksen.

– Hallinto-oikeuden mukaan varoitusta ei voi antaa semmoisesta asiasta, mistä ei ole olemassa selkeitä ohjeita.

Kirkolla on Kovácsin mukaan muitakin vaihtoehtoja, mutta ne ovat ongelmallisia. Kirkko voi luopua vihkioikeudesta, jos se haluaa pitää kiinni vanhoillisista näkemyksistä. Niin ikään se voi ajaa kirkkolakiin ja -järjestykseen kirjauksen, jonka mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen välinen asia.

– En tiedä, kuka haluaa pysyä nyt, melkein 2020-luvulla, semmoisessa instituutiossa, jossa rajataan tiukasti pois tiettyjä ihmisiä ja heidän oikeuksiaan.

Kovács toivoo hartaasti, että kirkko menee eteenpäin oikeudenmukaisuuden ja suvaitsevaisuuden suuntaan. Samalla hän näkee, että hallinto-oikeuden ratkaisu vahvistaa sen, että hän on toiminut Suomen ja kirkon lainsäädännön mukaisesti.

– Avioliittoon vihittävien sukupuolesta ei mainita yhtään mitään. Tämän mukaan minä olen toiminut. Minä toivon, että monet muutkin lähtevät nyt ihan avoimesti vihkimään. Meidän pitää palvella seurakuntalaisia ja se on siinä, Kovács totesi ja kertoi, että hän on vihkinyt muutamia samaa sukupuolta olevia pareja varoituksesta huolimatta.

Tuomiokapituli katsoi, että Kovács toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta eikä samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen ole mahdollistan kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan. Kovács katsoo, että kirkon nykyinen toimintatapa perustuu piispojen linjaukseen.

– Minun mielestäni eikä näköjään hallinto-oikeudenkaan mukaan se ei riitä.

Varoituksia on ropissut tähän mennessä ainakin kuudelle papille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Vuonna 2017 Helsingin tuomiokapituli antoi samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä vakavan moitteen pastori Kai Sadinmaalle .

Hallinto-oikeuteen valittaneita on muitakin. Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas on todennut, että hallinto-oikeuksien päätöksillä on merkitystä ja todennäköisesti päätökset jatkavat matkaansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos korkein hallinto-oikeus katsoo, että kirkko ei voi jakaa varoituksia samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä, vaikuttaa se suoraan pappien työhön. Heidän ei tarvitse pelätä sitä, että he toimisivat väärin. Varoitusten hyväksyminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa nakertaisi luottamusta oikeuslaitokseen.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli tutkii hallinto-oikeuden perustelut ja harkitsee valitusluvan hakemista korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä kertoi ensimmäisenä Kaleva .