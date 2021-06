Hallitse joustoluotolla talouttasi joustavasti

Hyvin yleinen syy velkaongelmien syntymiseen on useiden pienlainojen ja osamaksujen kertyminen. Liian suuri määrä erillisiä lainalyhennyksiä ja osamaksulla tehtyjen hankintojen kuukausimaksuja voi pahimmillaan aiheuttaa lopulta ylitsepääsemättömiä ongelmia kaikkien maksujen järjestelmällisessä hallinnassa. Hyvä ratkaisu ongelmaan on useiden pienlainojen ja osamaksujen sijaan ottaa joustoluotto netistä, jonka avulla voi hoitaa maksuja ja hankintoja heti rahan tarpeen ilmetessä. Nostoja voi tehdä vain juuri sen verran kuin tarvitsee ja nostot onnistuvat saman tien. Usean pienlainan sijaan yhden joustolainan avulla lainan lyhennyksien hoitaminen säilyy yksinkertaisena ja helposti hallittavana.

Joustavan lainan edut

Joustoluottosopimuksen tekeminen ei sido lainan ottamiseen. Joustoluotto on nimensä mukaisesti tarkoitettu joustavaan käyttöön, jolloin voi esimerkiksi 5000 euron joustoluottosopimuksesta nostaa vain 500 euroa ja korkokulut menevät vain tästä nostetusta summasta. Yllättävätkään laskut ja hankinnat eivät kaada talouttasi nopeasti saatavilla olevan joustoluoton ansiota. Joustoluotto helpottaa oman talouden hallintaa silloin, kun on säännöllisesti tarve pienimuotoisille lainoille.

Joustoluottosopimuksen tekeminen edellyttää täysi-ikäisyyttä ja säännöllisiä tuloja. Vakuuksia lainalle ei vaadita ja itse luotolle ei yleensä aseteta minkäänlaista päättymispäivää. Tarkat lainaehdot kannattaa aina lukea huolella ennen sopimuksen tekemistä. Kyseessä on asiakkaan tarpeisiin mukautuva laina, jota ei välttämättä tarvitse koskaan nostaa, jos lainarahan tarvetta ei ilmenekään. Toisaalta joustoluotto toimii puskurirahastona yllättäviä menoja varten.

Parhaiten joutoluotto toimii tilanteissa, joissa rahaa on saatava nopeasti ja tietää pystyvänsä maksamaan nostamansa joustoluoton kohtuullisessa ajassa takaisin. Pitkään suunnitellun hankinnan tekemiseen tarkkaan harkittu kertalaina, joka kilpailutetaan lukuisten lainantarjoajien kesken, on lähes poikkeuksetta parempi vaihtoehto. Joustoluotto sopii puolestaan useamman pienen hankinnan kattamiseksi tai silloin, kun tarkka tarvittava lainasumma ei ole tiedossa, mutta odotettavissa on useita pienehköjä lainarahalla katettavia kuluja.

Älä menetä luottotietojasi

Lainanottajalle on kaikkein tärkeintä huolehtia takaisinmaksukyvystä. Luottotietojen menettäminen ei pelkästään estä uuden lainan saantia, vaan maksuhäiriömerkinnällä on muitakin seurauksia. Vuokra-asunnon saaminen voi huomattavasti vaikeutua, sillä vuokranantajat tarkistavat hakijoiden luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnän omaavalle eivät vuokranantajat yleensä halua asuntoaan vuokrata. Toisaalta niinkin arkinen asia kuin puhelinliittymän saaminen saattaa jäädä haaveeksi luottotietojen menettämisen myötä. Saadun maksuhäiriömerkinnän poistumiseen voi mennä useampi vuosi, sillä merkinnän aiheuttaneen laskun maksaminen ei välittömästi poista maksuhäiriömerkintää.

Joustoluotto on myös laina, jonka hoitamatta jättäminen voi lopulta johtaa maksuhäiriömerkintään ja luottotietojen menettämiseen. Siksi on tärkeää huolehtia omasta maksukyvystään myös joustoluoton lyhennyksien suhteen. Joustoluotto voi toisaalta myös pelastaa tilanteissa, joissa tarvitaan vaikka sen vuokran tai puhelinlaskun hoitamiseen hieman ylimääräistä rahaa väliaikaisesti. Joustoluoton avulla lasku ei ehdi mennä perintään ja nostetun lainasumman voi maksaa pienemmissä erissä pidemmällä aikajaksolla. On kuitenkin muistettava, että lainan ottaminen osamaksulaskun maksamiseksi, ei koskaan ole ratkaisu oman talouden tasapainottamiseen, vaan ainoastaan väliaikainen hätäratkaisu, jonka avulla ei menetä oman taloutensa hallintaa.

Kartoita tarpeesi ja kilpailuta joustoluottosopimus

Joustoluotto on vaihteleviin tarpeisiin mukautuva luotto, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi paras valinta kaikkiin tarkoituksiin. Joustoluotto tarjoaa mahdollisuuden useisiin pieniin nostoihin arjen yllättävissä tilanteissa, mutta jokaisen noston osalta on huomioitava takaisinmaksuun lisäävät joustoluoton nostoista aiheutuvat kulut. Seuraamalla omaa luotonottoaan tarkasti, välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

Vaikeasti arvioitavat menot, kuten pitempikestoinen remontointi tai omatoiminen lomamatka, voivat ylittää ennakkoon lasketun budjetin ja tällöin valmiiksi kilpailutettu joustoluotto tarjoaa välittömän avun kesken remontin tai lomamatkan. Joustoluottosopimuksessa sovitun lainakaton puitteissa lisärahan nostaminen on mahdollista heti tarvittaessa.

Joustoluotto tarjoaa kertaluottoa turvallisemman vararahaston silloin, kun lainan tarve ei ole välitön mutta hyvin todennäköinen tulevaisuudessa. Joustoluottoa tarjoavat useat eri pankit ja yksityiset lainoittajat. Helpoin tapa löytää vakuudeton joustoluotto on käyttää vertailupalvelua, joka kilpailuttaa lainan puolestasi.