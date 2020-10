Kotimaa

Hallitus kertoi uusista koronasuosituksista: koko maahan etätyösuositus, leviämisvaiheessa yleisötilaisuudet voidaan kieltää ja ryhmäharrastukset keskeyttää

Julkaistu: 15.10.2020 klo 17:07

Hallituksen suosituksia käytetään alueiden oman harkinnan mukaan riippuen epidemiatilanteesta. Koronatartuntojen määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi viimeisen kuukauden aikana, ja sairaalahoidossa olevien määrä on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa. Nyt kuusi aluetta on epidemian kiihtymisvaiheessa ja yksi leviämisvaiheessa.