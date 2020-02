Hallitus sopi ilmastorahastosta ja teollisuuden sähköveron laskusta – turpeen käyttöä alkaa pohtia laaja-alainen työryhmä

Hallitus ja viiden hallituspuolueen eduskuntaryhmät kokoontuivat tänään ilmastokokoukseen Helsingin Vuosaareen. Kokous on nimeltään oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Hallitus tiedotti illalla kokouksen tuloksista.

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hallitus vakuutti, että tavoite on sekä mahdollinen että mahdollisuus, koska suomalaiset ilmastoratkaisut tarjoavat mahdollisuuden maailmanlaajuisen mittakaavan liiketoiminnalle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus on nyt päättänyt tiekartasta, miten hiilineutraalisuus saavutetaan. Suomi tarvitsee vielä 17-24 miljoonan tonnin päästövähennykset käynnissä olevien 16 miljoonan tonnin päästövähennysten lisäksi. Nieluja aiotaan vahvistaa kolmella miljoonalla tonnilla. Kaikilla sektoreilla on nyt konkreettiset päästövähennystavoitteet. Hallitus tekee Marinin mukaan tarvittavat päätökset, kun niiden aika on.

– Nyt on piirretty suuntaviivat, kuinka paljon miltäkin sektorilta vähennyksiä tarvitaan, sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi.

Ilmastorahastoon Vaken tuottoja

Hallitus sopi myös muutamasta konkreettisesta asiasta. Suomeen tulee ilmastorahasto, jota on esittänyt valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.). Ilmastorahastoon ohjataan satoja miljoonia euroja tällä vaalikaudella Valtion kehitysyhtiön, Vaken tuottoja. Vaken omistuksessa on esimerkiksi Nesteen, Postin, Vapon ja Altian osakkeita.

Ilmastorahastosta valmistellaan päätös huhtikuun alun kehysriiheen mennessä. Rahaston ideana on, että se voi tukea teollisuuden päästöjä vähentäviä innovaatioita.

Hallitus käsitteli kokouksessaan myös veroja. Sopimukseen päästiin siitä, että teollisuuden sähkövero alennetaan eurooppalaiseen minimiin. Asteittainen alentaminen alkaa ensi vuonna. Samalla poistetaan energiaveron palautusjärjestelmä asteittain 2021 alkaen ja tehdään muutoksia lämmityspolttoaineiden verotukseen.

Lämpöpumput ja konesalit aiotaan myös siirtää teollisuuden sähköveroluokkaan. Siirtoa tavoitellaan ensi vuonna.

Kulmunin mukaan hallitus aloittaa myös energiaverotuksen uudistuksen, joka menee yli vaalikausien. Tavoitteena on turvata myös veropohja

Turvetyöryhmä aloittaa

Turpeen polton ja turvetuotantoalueiden päästöt ovat seitsemän - kahdeksan miljoonan tonnin luokkaa, eli toistakymmentä prosenttia Suomen 56 miljoonan tonnin kokonaispäästöistä. Hallitusohjelmassa on turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Nopeampi aikataulu on ollut erityisesti keskustalle vaikea.

Hallitus sopi, että turpeen käyttöä alkaa pohtia laaja-alainen työryhmä maaliskuun alusta alkaen.

Kulmunin mukaan turpeen energiakäyttö tulee vähenemään nopeammin kuin hallitus on linjannut päästökaupan hinnoittelun vuoksi.

Mielenosoittajat muistuttivat, että talvea ei ole

Ilmastokokoukseen kokoontuneita ministereitä ja kansanedustajia hotelli Rantapuiston edessä vastassa oli ympäristö,- kehitys- ja ihmisoikeusjärjestöjen mielenosoitus. Järjestöt vaativat, että hallituksen on lopetettava heti fossiilisten polttoaineiden tuet ja turpeen käyttö. Järjestöjen mielestä hallituksella pitäisi olla rohkeutta tehdä päätöksiä myös vaikeista asioista.

– Turpeen polton lopettamiselle tarvitaan aikataulu ja ohjauskeinot, jotta hallitus voisi ottaa ison harppauksen kohti riittäviä päästövähennyksiä. Epävarmuus turvealalla jatkuu niin kauan kuin hallitus välttelee muutosta. Olisi reilua sopia rohkeasti keinot, joilla turpeesta luovutaan ja taataan muutosturva niille, joiden elinkeino on turpeessa kiinni, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho järjestöjen tiedotteessa.