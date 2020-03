Hallitus voi tehdä päätöksiä poikkeustilanteissa myös videoyhteydellä

Hallitus voi poikkeustilanteissa käyttää yleisistuntonsa ja presidentin esittelyn päätöksenteossa videoyhteyttä.

– Muutamissa tilanteissa näin on tehtykin. Tällaisista poikkeusjärjestelyistä päätetään aina erikseen, oikeuskanslerinviraston osastopäällikkö Maija Salo sanoo.

Tällä hetkellä oikeuskanslerinvirastolla ei ole tiedossa, että istuntojen järjestämistapaan tarvittaisiin poikkeusjärjestelyjä esimerkiksi koronaviruksen vuoksi.

Yleisistunnon ja presidentin esittelyn paikasta ja järjestämistavasta ei ole erikseen säädetty. Vakiintunut käytäntö kuitenkin on, että istunnot järjestetään kokoontumalla yhteen tilaan.

Valtioneuvoston yleisistunto tarvitsee päätösvaltaisuuteen vähintään viiden ministerin kokoonpanon. Presidentin esittelyssä päätösvaltaisuus edellyttää presidentin ja vähintään viiden ministerin osallistumista.

Viimeksi perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Sanna Marinin (sd.) hallitus kokoontuivat presidentin esittelyyn Valtioneuvoston linnaan.

Valtioneuvoston kanslia vastaa istuntojen käytännön järjestelyistä.

Valtioneuvoston päätökset vaativat pöytäkirjaan perinteisen allekirjoituksen. Niitä myös säilytetään paperisina Kansallisarkistossa. Valtioneuvostossa on mahdollisuus myös sähköiseen allekirjoitukseen, jota voidaan käyttää lupa- ja lausuntoasioissa.

Hallitusta ei kaadeta, jos merkittävä osa väestä olisi karanteenissa

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion mukaan eduskunnassa tilanne koronaviruksen suhteen on hallinnassa. Tiedossa ei ole yhtään tartunnan saanutta kansanedustajaa, virkamiestä tai työntekijää.

Kaksi kansanedustajaa on pysynyt varotoimenpiteenä tällä viikolla poissa eduskuntatalolta.

– Kaikki tarpeellinen tehdään, jotta valtion päätöksentekokoneisto pysyy kunnossa. Toisaalta kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka on normaaliarkea muulloin, mutta ei välttämätöntä valtiopäivätoiminnan kannalta, niin siitä tingitään, Rauhio toteaa.

Tämä tarkoittaa, että eduskuntavierailut on lopetettu, kirjasto on suljettu ja eduskuntatalo on suljettu kokouksilta, joissa on ulkopuolisia osanottajia.

– On lähdetty myös siitä, että eduskuntatalon henkilöstö on nyt mahdollisimman paljon etätöissä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto antoi perjantaina suosituksen, että valiokuntien asiantuntijakuulemiset toteutetaan kirjallisilla lausunnoilla tai etäyhteyksiä käyttäen.

Eduskunnan täysistunto on periaatteessa toimintakykyinen, jos puhemies tai varapuhemies on johtamassa puhetta istunnossa.

– Käytännössä toki pyritään henkilöluvulta vahvempaan suoritukseen, Rauhio toteaa.

Hän korostaa myös normaaliaikojen pelisääntöjen ylläpitoa. Eduskuntapuolueiden ryhmänjohtajat ovat esimerkiksi sopineet, ettei tilapäisiä enemmistöjä käytetä.

Näin hallitusta ei esimerkiksi kaadeta sillä, että yhden puolueen edustajista valtaosa olisi sairaana tai kotikaranteenissa.

Rauhion mukaan kanslia on varautunut lisätoimenpiteisiin, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi.