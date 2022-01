"Haluamme olla vahvasti paikallinen ja modernisti organisoituva tulevaisuuden mediayhtiö"

Muun muassa maakuntalehtiä Kainuun Sanomat ja Keskipohjanmaa julkaiseva Hilla Group -konserni uudistaa liiketoimintarakennettaan.

Yrityksen uusi liiketoimintarakenne tuli voimaan tammikuun alusta, ja sen tavoitteena on vahvistaa paikallisuuteen nojaavan mediayhtiön toimintaa digitaalisessa toimintaympäristössä ja vastata näin muun muassa kuluttajien ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Hilla Group -konsernin liiketoiminta-alueet ovat Uudet mediaratkaisut , Julkaisut ja Painaminen ja jakelut .

Yhtiöön kuuluu kahden maakuntalehden lisäksi muun muassa 14 paikallislehteä, 9 kaupunkilehteä, tapahtumaliiketoimintaa, digitaalisia yritysratkaisuja, yrityksille suunnattuja viestintä- ja markkinointipalveluita, painopalveluita ja matkailun erikoisjulkaisuja. Kainuussa julkaisuja ovat paikallislehdet Ylä-Kainuu , Kuhmolainen ja Sotkamo-lehti sekä kaupunkilehti Koti-Kajaani .

Paikallismediatoiminta monikanavaisesti on yhtiön strategian ytimessä. Yhtiön sisältöjohtajina toimivat Kainuun Sanomien päätoimittaja Leena Hirvonen Kainuun alueella, Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella ja Luoteis-Lappi -lehden päätoimittaja Jonna Nikumaa Lapin alueella.

Leena Hirvosen mukaan vahva paikallinen ote näkyy yleisösuhteessa, jota pyritään vaalimaan entistä paremmin muun muassa paikallisjournalistista sisältöä uudistamalla sekä tuomalla sisältöihin esimerkiksi palvelevaa ja ratkaisukeskeistä journalismia kaikkiin kanaviin.

– Pidämme kainuulaisten puolta, tuomme esiin maakuntaa valtakunnallisesti ja pyrimme myös journalismin keinoin tukemaan, auttamaan ja ilahduttamaan kainuulaisia heidän elämässään ja arjessaan, Hirvonen sanoo.

Julkaisut-liiketoiminta-alueen ydinosaamista ovat digitaalisten uutispalveluiden, uutis- ja matkailumedioiden ja painettujen lehtien kustantaminen kuluttaja-asiakkaille sekä kilpailukykyisten markkinointi- ja mediamainontaratkaisujen tuottaminen yritysasiakkaille. Liiketoiminta-alue tarjoaa myös monipuolisia ja laadukkaita digipainopalveluita.

Liiketoimintajohtaja Henri Mattisen mukaan paikallisella ja maakunnallisella medialla on erittäin suuri merkitys suomalaisten elämässä. Median tehtävänä on koota ja kertoa toiminta-alueensa ihmisen elinpiirin, ihmisen kokoiset asiat ja ilmiöt.

– Meidän tulee myös osata tarjoilla ne nykyaikaisesti, ja niin että mediamme ovat helposti saavutettavissa. Useille asiakkaillemme myös printtilehti on edelleen se helpoin ja yksinkertaisin mediakäyttöliittymä. Vahvat ja tunnetut paikalliset mediat ovat myös erittäin toimivia, tehokkaita ja ns. "luomukohdennettuja" mainosmedioita mainostajille ja näiden alueellinen verkostomme antaa asiakkaillemme aivan erityisen mahdollisuuden tehdä kilpailukylyisiä markkinointitoimia, Mattinen toteaa.

Julkaisujen BtoB-liiketoimintaa ohjaa myyntijohtaja Kirsi Kela Kajaanista. Hän toteaa, että myös yritysasiakkaat hyötyvät uudesta toimintamallista ja entistä laajemmasta osaamisesta.

– Pystymme tarjoamaan monipuoliset ja nykyaikaiset ratkaisut yritysasiakkaillemme koko toimialueellamme, auttaaksemme heitä menestymään entistä paremmin, Kela sanoo.

Kuluttajaliiketoiminnan kehitysjohtajana toimii kajaanilainen Ville-Petteri Määttä . Hän vastaa toiminta-alueen digitaalisesta kehityksestä ja kuluttajaliiketoiminnasta. Määtän mukaan kuluttajaliiketoiminnan tulevaisuuden keskiössä on asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen ja asiakkaan tarpeiden entistä parempi tunteminen.

– Digitaalisia tuotteita ja palveluita tulee kehittää jatkuvasti asiakkaan ehdolla niin, että asiakaskokemus tuotteidemme parissa on sellainen, jonka tuottamamme sisältö ja asiakkaat ansaitsevat. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä sekä asiakkaiden osallistamista mukaan kehittämiseen.

Tuotantojohtaja Tomi Kurikkala Kokkolasta vastaa koko Hilla-perheen painettujen lehtien ja mainostuotteiden tuotannosta. Esimerkiksi Lännen Median uutis-, teema- ja viikonvaihdeaineiston tuotanto osakaslehdille on Kajaanissa.

– On hienoa saada tarjota koko Hilla-tuotannon osaaminen, kaikkien tuotteidemme ja asiakkaidemme käyttöön, Kurikkala kertoo.

Mikä

Hilla Group

Hilla Group on media-alan konserni, joka tarjoaa eturivin paikan digitalisoituvassa maailmassa. Konsernin toiminta-ajatuksena on henkisen ja aineellisen kasvun edistäminen viestinnän keinoin. Viestinnän tarpeeseen vastaaminen on ollut Hilla Groupin tärkein tehtävä jo yli sadan vuoden ajan. Sitä se on myös tulevaisuudessa.

Tänä päivänä Hilla Group työllistää noin 500 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 45 M€.

Työntekijöitä sillä on n. 500, 30 eri toimipisteellä ja se julkaisee 25 säännöllisesti ilmestyvää mediaa ja lehteä.

Mediabrändejä eri alueilla ovat mm. maakuntalehdet Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat, paikallislehdet, Sompio, Ylä-Kainuu, Kuhmolainen, Sotkamo-lehti, Luoteis-Lappi, sekä kaupunkilehdet Kotikulmilta, Kokkola-lehti ja Koti-Kajaani.