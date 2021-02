Hälyttävä tutkimustulos kuntavaalien alla: Kainuulaiset eivät luota päättäjiin

Puolet kainuulaisista ei luota oman kotikuntansa päättäjiin, mikä on erityisen hälyttävää kuntavaalien alla. Päättäjät ovat huolissaan ja kehottavat äänestämään.

Kainuu saa kylmää kyytiä Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreessa kyselytutkimuksessa, jonka mukaan enemmistö kainuulaisista ei luota päättäjiin.

Luottamusta ei löydy kotikunnan, oman maakunnan, saati valtakunnan päätöksentekijöihin. Kaikkein vähiten kainuulaiset uskovat EU:n päättäjiin. Lisäksi luottamus päättäjiin on vähäisempää kuin maassa keskimäärin.

Puolet kainuulaisista ei luota oman kotikuntansa päättäjiin, mikä on erityisen hälyttävää kuntavaalien alla. Jokin tuntuu mättävän, ja pahasti.

Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtaja Eila Aavakare pitää lukuja todella huolestuttavina. Ennen kaikkea hän kehottaa ihmisiä äänestämään.

– On ihan turha valittaa, jos ei käy äänestämässä. Jos ei ole tyytyväinen nykyisiin päättäjiin, täytyy lähteä reippaasti uurnille ja yrittää muuttaa asioita.

Aavakareen mukaan maakuntahallituksessa oli äskettäin mietitty, millä tavalla pystyttäisiin vaikuttamaan kuntavaalien äänestysprosenttiin. Hän kuitenkin pelkää, että äänestysinto jää koronatilanteessa entistäkin huonommaksi, koska nyt käsketään olemaan kotona ja äänestys vaatii lähtöä ulos.

"Päätöksenteko on joukkuepeliä"

Suomussalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Moilanen (kesk.) korostaa, että heikko luottamus päättäjiin ja heikko äänestysaktiivisuus kulkevat käsi kädessä.

– Nyt kansalaisella on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi 9. maaliskuuta saakka. Arvioni on, että puolueryhmittymissä on tilaa.

Moilanen pitää tutkimuksen tulosta huolestuttavana. Toisaalta hän sanoo, että epäluottamusta on ollut aina.

– Päätöksenteko on joukkuepeliä. Kenenkään kuntalaisen tai yksittäisen luottamushenkilön kaikki mieltymykset eivät mene läpi.

Pentti Moilasen mukaan ilmapiiri ja henkilökohtainen palaute eivät ole menneet jyrkemmäksi.

– Enemmän on tullut kiitosta kuin kielteistä palautetta.

"Ei pidä sortua älylliseen epärehellisyyteen"

Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen (vas.) toteaa, että kainuulaisten huono luottamus päättäjiin voi johtua osaltaan siitä, että Kainuussa samat ihmiset ovat toimineet pitkään päättäjinä, mutta moni asia junnaa yhä paikallaan.

– Luottamus paranee vain sillä, että päättäjien on oltava vastuullisia. On puhuttava asioista niin kuin ne ovat, eikä pidä sortua älylliseen epärehellisyyteen.

Kortelaisen mukaan Kainuussa pitäisi olla meneillään aika kova itsetutkistelu kunta- ja palvelurakenteesta.

– Jos ei olla valmiita puhumaan asioista oikeilla nimillä, vaan eletään menneisyyden maailmassa, niin ymmärrän, että se nakertaa luottamusta päätöksentekoon.

Kortelaisen mukaan Kainuussa pitää uskaltaa tehdä ratkaisuja, jotka turvaisivat hyvän elämän ja arjen tulevaisuudessa.

– Realistisesti pitäisi jakaa tilannekuva, missä eletään. Tällä hetkellä siihen ei valitettavasti pystytä. Jokainen olettaa voimafantasioissaan, että juuri oma kunta on se, joka kasvaa ja kehittyy, vaikka viimeiset 40 vuotta osoittavat väestökehityksestä jotain aivan muuta.