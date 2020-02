Hanaun terroristi iski Saksan sydämeen – "Kasvavaa äärioikeistolaisuutta on pidetty harmittomana liian kauan"

Saksan liittovaltion syyttäjän mukaan Hanaussa Frankfurtin lähellä iskenyt ampuja teki hyökkäyksensä muukalaisvihamielisten syiden takia. Ampuja toimi ilmeisesti yksin ja hänen tapauksensa muistuttaa osittain yhdeksän vuotta sitten Norjassa iskenyttä joukkomurhaaja Anders Breivikiä .

Ampuja jätti jälkeensä 24-sivuisen tunnustuskirjeen ja videon, joissa hän kertoo, että tiettyjä kansanryhmiä vastaan on taisteltava ja niihin kuuluvia ihmisiä on tapettava. Epäily murhaaja on julkaissut verkossa aiemmin materiaalia, joiden perusteella hän uskoi erilaisiin salaliittoihin ja siihen, että valtio valvoo kaikkialla. Materiaaleissa on runsaasti rasismia ja kansanmurhafantasioita.

Julkaisemallaan videolla mies sanoo, että Yhdysvalloissa on maanalaisia ​​sotilaslaitoksia, joissa lapsia tapetaan ja palvotaan paholaista. Hän vaatii amerikkalaisia heräämään ja taistelemaan tätä vastaan. Hän suhtautuu myös hyvin kielteisesti arabimaiden ja Turkin maahanmuuttajiin.

Ampujan uhriksi joutui yhdeksän hanaulaisten vesipiippubaarien luona ollutta ihmistä, joista moni oli kurdi. Yksi uhreista on ampujan 72-vuotias äiti, jonka ruumis löydettiin Tobias R :ksi Saksassa kutsutun ampujan oman ruumiin luota viime yönä.

Merkel peruutti matkansa

Iskut ovat järkyttäneet Saksassa. Ihmiset ovat jo alkaneet tuoda kukkia ja kynttilöitä iskupaikalle. Tänään illalla Hanaussa kaupungin asukkaat kokoontuvat muistotilaisuuteen. Kaikki kaupungin kirkot ovat auki.

Saksan liittokansleri Angela Merkel perutti maakuntamatkansa ja seuraa nyt rikostutkinnan edistymistä.

– Rasismi on myrkky. Viha on myrkky, Merkel korosti lausunnossaan viitaten muihin äärioikeistolaisiin iskuihin.

Hessenin sisäministeri Peter Beuth kutsui tekoa hyökkäykseksi vapaata ja rauhallista yhteiskuntaa vastaan.

Saksan liittovaltion oikeusministeri Christine Lambrecht vaati rikoksen taustan perusteellista tutkintaa, jotta vastaavat rikokset voidaan estää tulevaisuudessa.

Oikeistopopulistinen AfD-puolue kommentoi tapahtumaa niukkasanaisesti. Alice Weidel , toinen puolueen liittopäiväryhmän johtajista, ilmoitti lyhyessä tiedotteessaan kauhistuttavan iskun ravisuttavan syvästi.

– Ajatuksemme ja myötätuntoni kohdistuvat tämän hirvittävän väkivallanteon uhreihin ja heidän sukulaisiinsa", hän sanoo.

Yleensä AfD on hyvin kärkäs osoittamaan syyllisiä ja vaatimaan rangaistuksia.

Useita iskuja estetty ennakolta

Iskut iskevät saksalaisten sydämeen erityisen kovaa siksi, että Hanaun isku ei ollut ensimmäinen lajissaan. Uusnatsi murhasi tunnetun siirtolaisia puolustaneen poliitikon Walter Lübcken tämän kotona samassa Hessenin osavaltiossa viime kesänä. itäsaksalaisessa Hallen kaupungissa juutalaisvihamielinen hyökkääjä ampui kaksi ihmistä pyrkiessään synagogaan.

Poliisi on lisäksi estänyt ennakolta useita suunniteltuja iskuja. Tässä kuussa se pidätti muun muassa ryhmä S:n jäseniä, jotka kaavailivat iskuja maahanmuuttajia ja poliitikkoja vastaan. Heidän tavoitteenaan oli luoda sisällissotaan muistuttavat olosuhteet Saksaan.

Kurdien suurin kattojärjestö Kon-Med kritisoi lehdistötiedotteessaan sitä, että poliittiset johtajat eivät vastusta oikeistolaisia ​​verkostoja päättäväisesti. Kansallissosialistisen maanalaisen verkoston (NSU) teot, hyökkäys Hallen synagogaan, Lübcken murha ja nyt Hanaun verinen teko ovat järjestön mukaan seurausta, että politiikkaa tehdessään valtion oikea silmä on sokea. Järjestön mukaan myös AfD:n poliittinen puhe ja sen näkeminen harmittomana tarjoaa alustan oikeistolaiseen terroriin Saksassa.

Juutalaisten keskusneuvoston puheenjohtaja Josef Schuster on syyttänyt viranomaisia.

– Liian kauan kasvavaa äärioikeistolaisuutta on pidetty harmittomana, hän totesi.

Samalla kun rikollisuus on yleisesti ottaen vähentynyt Saksassa koko Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen, rasistiset ja juutalaisvihamieliset iskut ovat lisääntyneet. Poliisin tilastojen mukaan tällaisten iskujen määrä oli viime vuonna 20 prosenttia korkeampi kuin edellisenä vuonna. Poliisin tilastoissa 90 prosentilla näistä rikoksista oli äärioikeistolainen tausta.