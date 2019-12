RISTIJÄRVI. FIS-Härkösten hiihdot 21.12. (v):

T8 1 km: 1) Valpuri Heikkinen Ski Jyväskylä 5.09,5, 2) Kiira Sirviö Kainuun Hiihtoseura +7,9

P 8: 1) Johannes Könttä Liperin Hiihtoseura 4.18,7, 2) Elias Tihinen Laitasaaren Veto +1.00,4

T10 2 km: 1) Fanni Rantaeskola Suomussalmen Rasti 6.53,3, 2) Eevi Juka Laitasaaren Veto +15,2, 3) Sofi Rinta Laitasaaren Veto +38,9, 4) Selena Törmäkangas Sotkamon Jymy +59,8, 5) Milja Tihinen Laitasaaren Veto +1.06,3, 6) Kaisla Vuollet Sotkamon Jymy +1.16,5

P10 2 km: 1) Hannes Leinonen Utajärven Urheilijat 6.17,8, 2) Herkko Heikkinen Ski Jyväskylä +0,4, 3) Andorres Veerpalu Skiclub Joulu +37,5, 4) Veikko Korhonen Kainuun Hiihtoseura +1.01,1, 5) Kyrö Kiiskinen Sotkamon Jymy +1.18,5, 6) Konsta Koski Kangasalan Kisa +2.17,2

T12 3 km: 1) Ruusa Väisänen Ristijärven Pyry 9.57,2, 2) Helmi Leinonen Utajärven Urheilijat +7,0, 3) Venla Kivelä Taivalkosken Metsä-Veikot 85 +31,3, 4) Annika Heikkinen Kainuun Hiihtoseura +1.06,5, 5) Hilda Moilanen Suomussalmen Rasti +2.15,7, 6) Viivi Koponen Laitasaaren Veto +2.28,0

P12 3 km: 1) Kent Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor 8.11,4, 2) Iiro Säisä Iisalmen Visa +19,6, 3) Joel Mäki Kiuruveden Urheilijat +23,7, 4) Karri Korhonen Kainuun Hiihtoseura +28,6, 5) Juho Kemppainen Hyrynsalmen Isku +1.23,8, 6) Niilo Jäppinen Kainuun Hiihtoseura +1.48,4, 7) Väinö Kurttila Utajärven Urheilijat +1.57,0, 8) Matias Tihinen Laitasaaren Veto +3.03,2

T14 3 km: 1) Hanni Koski Kangasalan Kisa 7.56,3, 2) Elina Kansanaho Siilinjärven Hiihtoseura +15,2, 3) Annika Rantanen Ylöjärven Ryhti +24,1, 4) Lania Karim Kempeleen Kiri +25,1, 5) Anlourdees Veerpalu Skiclub Joulu +26,2, 6) Selma Mäkäräinen Oulun Hiihtoseura +30,9, 7) Helinä Niskanen Kuhmo-Ski +1.05,8, 8) Karla Kiiskinen Sotkamon Jymy +1.15,2

M65 3 km: 1) Aito Pennanen Kiuruveden Urheilijat 8.03,0, 2) Eero Mykkänen Lapinlahden Veto +0,7, 3) Kari Hyttinen Suomussalmen Rasti +1,7, 4) Keijo Salonen Kuivasjärven Aura +24,4, 5) Eero Väisänen Kuhmon Kiva +24,7, 6) Arto Härkönen Kajaanin Hiihtäjät +33,0, 7) Sauli Hujanen Iisalmen Visa +35,4, 8) Eero Okkonen Kainuun Hiihtoseura +47,0, 9) Pertti Oikarinen Suomussalmen Rasti +1.25,0

N55 3 km: 1) Sirpa Pääkkönen Sotkamon Jymy 9.24,5

M45 5 km: 1) Ilkka Kinnunen Kajaanin Hiihtäjät 13.28,2, 2) Jouni Mäkäräinen Oulun Hiihtoseura +31,5, 3) Petri Pieviläinen Ristijärven Pyry +34,8, 4) Ismo Parkkonen IF Åsarna

+54,6, 5) Ari Säisä Vieremän Koitto +1.21,5, 6) Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät +1.22,9

M55 5 km: 1) Stefan Storvall IF Åsarna 13.48,8, 2) Ari Svanberg Lapinlahden Veto +7,8, 3) Petri Kinnunen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 +1.07,2, 4) Jorma Kuronen Kainuun Hiihtoseura +1.53,0, 5) Marco Sang Suomussalmen Rasti +3.38,4

P14 5 km: 1) Konsta Juutinen Paltamon Urheilijat 14.48,0, 2) Matias Uusitalo Iin Urheilijat +11,0, 3) Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura +17,9, 4) Teemu Honkanen Oulun Hiihtoseura +19,0, 5) Atte Pelkonen Sotkamon Jymy +26,3, 6) Eero Sorsa Sotkamon Jymy +57,9, 7) Juho Hyyryläinen Vaalan Karhu +1.33,7, 8) Jaakko Kyllönen Kainuun Hiihtoseura +2.52,5, 9) Kerto Kaasiku Ambla Sportclub +2.56,7, 10) Oskari Hakkarainen Sotkamon Jymy +3.48,8

P16 5 km: 1) Juuso Kinnunen Oulun Hiihtoseura 13.28,4, 2) Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät +17,9, 3) Luukas Mäkelä Liperin Hiihtoseura +30,9, 4) Aapo Kurttila Utajärven Urheilijat +53,7, 5) Tuomas Laurikainen Karihaaran Visa +1.23,4, 6) Topias Törmäkangas Sotkamon Jymy +1.54,3, 7) Kouta Heiskanen Iisalmen Visa +2.14,0

T16 5 km: 1) Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura 15.05,2, 2) Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima +1.07,9, 3) Sanni Pirttikoski Oulun Hiihtoseura +1.08,6, 4) Sissi Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura +1.20,4, 5) Katriina Vuollet Oulun Hiihtoseura +1.22,2, 6) Siiri Juntunen Kainuun Hiihtoseura +1.23,6, 7) Iina Savolainen Siilinjärven Hiihtoseura +1.32,7, 8) Neea Kemppainen Ristijärven Pyry +2.13,0, 9) Inka Lakanen Perhon Kiri +2.20,1, 10) Anni Niku Haapaveden Urheilijat +2.51,2, 11) Ida Niskanen Sonkajärven Pahka +4.45,5

N18 5 km: 1) Sonja Leinamo Valkeakosken Haka 14.21,0, 2) Julia Junkkala Kankaantaan Kisa +19,6, 3) Venla Järvelä Paltamon Urheilijat +24,8, 4) Maija Tiainen Kerimäen Urheilijat +34,4, 5) Aino Pihlava Kankaantaan Kisa +41,7, 6) Emilia Irvankoski Ounasvaaran Hiihtoseura +48,6, 7) Veera Säisä Iisalmen Visa +51,3, 8) Suvi Kemppainen Hyrynsalmen Isku +58,5, 9) Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa +58,6, 10) Helmiina Lantta Savonlinnan Hiihtoseura +1.04,6, 11) Elsa Torvinen Ylöjärven Ryhti +1.12,9, 12) Sofia Tivinen Mikkelin Hiihtäjät +1.22,2, 13) Hannah Smart Iisalmen Visa +1.28,0, 14) Emilia Kähkönen Ounasvaaran Hiihtoseura +1.52,3, 15) Sofia Niskanen Sonkajärven Pahka +2.10,5, 16) Emmi Huovinen Paltamon Urheilijat +2.30,8

N20 5 km: 1) Keidy Kaasiku Ambla Sportclub 14.04,3, 2) Kaidy Kaasiku Ambla Sportclub +12,4, 3) Vilma Ryytty Iisalmen Visa +12,5, 4) Suvi Leinonen Paltamon Urheilijat +28,9, 5) Sanni Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura +35,9, 6) Anni-Maija Laurikainen Karihaaran Visa +54,0, 7) Seela Peuralahti Oulun Hiihtoseura +1.19,1, 8) Saana Vuolle Seinäjoen Hiihtoseura +1.23,4, 9) Jemina Böök Jämin Jänne +3.31,6

Naiset 5 km: 1) Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu 13.11,4, 2) Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura +24,5, 3) Jasmin Kähärä Mikkelin Hiihtäjät +31,4, 4) Aija Söyrinki Vuokatti Ski Team Kainuu +46,0, 5) Miia Kemppainen Kainuun Hiihtoseura +48,4, 6) Laura Karkkulainen Kontiolahden Urheilijat +1.07,7, 7) Heta Jalonen Lempäälän Kisa +1.08,1, 8) Ella Anttola Karihaaran Visa +1.09,7, 9) Josefiina Böök Jämin Jänne +1.11,3, 10) Saana Lahdelma Mikkelin Hiihtäjät +1.11,6, 11) Linnea Henriksson IF Femman +1.19,0, 12) Eeva Ahervo Vantaan Hiihtoseura +1.24,8, 13) Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske +1.39,2, 14) Oona Kettunen Lempäälän Kisa +1.39,3, 15) Marjut Turunen Lieksan Hiihtoseura +1.47,1, 16) Tiina Idström Inarin Yritys +1.47,4, 17) Salla Loukusa Taivalkosken Metsä-Veikot 85 +1.55,5, 18) Anni Kaipainen Rantasalmen Urheilijat +2.15,4, 19) Eeva Nurmi Lempäälän Kisa +2.20,6, 20) Anni Huuha Tampereen Pyrintö +2.33,6, 21) Tellervo Ranto Team Skiers +3.03,9, 22) Saara Nikander Vihdin Viesti +3.09,8, 23) Silja Saarela Oulun Hiihtoseura +3.17,2, 24) Maarit Heiskanen Sonkajärven Pahka +3.50,6

M35 10 km: 1) Keijo Pintamo-Kenttälä Inarin Yritys 27.16,2, 2) Juho Kämäräinen Oulun Hiihtoseura +7,3, 3) Marko Törmänen Oulun Hiihtoseura +8,4, 4) Petteri Arovainio Haapajärven Kiilat +56,6, 5) Jukka Oikarinen Suomussalmen Rasti +2.03,7

M18 10 km: 1) Veeti Pyykkö Liperin Hiihtoseura 25.16,3, 2) Niko Anttola Karihaaran Visa +30,0, 3) Perttu Reponen Liperin Hiihtoseura +1.19,3, 4) Eemil Juntunen Iisalmen Visa +1.21,8, 5) Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura +1.38,7, 6) Erno Ruuskanen Siilinjärven Hiihtoseura +1.52,1, 7) Konsta Mäntyvaara Kankaantaan Kisa +2.07,7, 8) Anders Veerpalu Skiclub Joulu +2.48,8, 9) Pyry Rannikko Espoon Hiihtoseura +3.51,2, 10) Onni Koskela Ylöjärven Ryhti +5.48,2

M20 10 km: 1) Otto Invenius Keravan Urheilijat 25.00,7, 2) Leevi Virkkala Sievin Sisu +56,5, 3) Eelis Valikainen Kalajoen Junkkarit +57,5, 4) Arttu Kaario Jämsänkosken Ilves +1.26,5, 5) Oskari Juutinen Kuhmo-Ski +1.38,6, 6) Saku Siren Oulun Hiihtoseura +1.46,8, 7) Valtteri Pennanen Puijon Hiihtoseura +1.52,0, 8) Väinö Kotro Vehkalahden Veikot +2.02,3, 9) Atte Huttunen Iisalmen Visa +2.13,6, 10) Jaska Lius Kankaantaan Kisa +2.20,9, 11) Topias Torvinen Ylöjärven Ryhti +3.54,0, 12) Eetu Lakanen Perhon Kiri +4.57,7, 13) Erkka Kangas Kuusamon Erä-Veikot +5.12,5

Miehet 10 km: 1) Joel Ikonen Pohti Skiteam 23.35,0, 2) Kari Varis Ilmajoen Kisailijat +21,8, 3) Markus Vuorela Jämin Jänne +31,8, 4) Jussi Karkkulainen Kontiolahden Urheilijat +1.07,3, 5) Tino Tiilikainen Vuokatti Ski Team Kainuu +1.17,8, 6) Samuli Schroderus Oulun Hiihtoseura +1.23,5, 7) Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa +1.23,7, 8) Miikka Kinnunen Pohti SkiTeam +1.25,1, 9) August Högnabba IF Åsarna +1.33,0, 10) Arsi Ruuskanen Siilinjärven Hiihtoseura +1.36,0, 11) Joonas Sarkkinen Ounasvaaran Hiihtoseura +1.36,5, 12) Topi Kuorelahti Vuokatti Ski Team Kainuu +1.41,6, 13) Juuso Mäkelä Pohti SkiTeam +1.49,4, 14) Tuomas Kotro Vehkalahden Veikot +1.49,5, 15) Oscar Högnabba IF Åsarna +1.52,3, 16) Reima Idström Inarin Yritys +1.53,6, 17) Elmeri Toivanen Kouvolan Hiihtoseura +1.54,1, 18) Oskari Hökkä Taivalkosken Metsä-Veikot 85 +1.54,6, 19) Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura +1.56,9, 20) Niklas Peltoniemi Teuvan Rivakka +1.57,1, 21) Joona Koponen Tampereen Yritys +1.58,7, 22) Iiro-Mikko Harju Pohti SkiTeam +1.59,3, 23) Vili Hämäläinen Mikkelin Hiihtäjät +2.00,6, 24) Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat +2.01,1, 25) Janne Häkkinen Jämsänkosken Ilves +2.01,4, 26) Teemu Pöntinen Kuusamon Erä-Veikot +2.04,4, 27) Eric Storvall IF Åsarna +2.06,8, 28) Ville Maunuksela Imatran Urheilijat +2.10,2, 29) Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura +2.24,7, 30) Miro Karppanen Imatran Urheilijat +2.26,9, 31) Patrik Kuuttinen IF Minken +2.31,7, 32) Jere Alén Vantaan Hiihtoseura +2.32,7,33) Mikko Kuusela Vantaan Hiihtoseura +2.34,5, 34) Matias Lantta Mikkelin Hiihtäjät +2.41,9, 35) Niko Husu Kuusamon Erä-Veikot +2.46,4, 36) Lauri Peltoniemi Saloisten Reipas +2.50,4, 37) Arttu Mäkiaho Kainuun Hiihtoseura +3.11,1, 38) Petteri Kymäläinen Kuusamon Erä-Veikot +3.18,6, 39) Petri Torvinen Liperin Hiihtoseura +3.27,6, 40) Petteri Laurén Oulun Hiihtoseura +3.48,1, 41) Miska Tervala Hollolan Urheilijat -46 +3.57,4, 42) Tuomas Ranto Team Skiers +4.04,5, 43) Markus Nikander Vihdin Viesti 4.22,0.