Harry Dean Stantonin viimeinen hymy sulattaa sydämet – hän sai jäähyväisiksi mittatilausroolin

Lucky

★★★★ Sivuroolien legenda Harry Dean Stanton sai näytellä jäähyväiset mittatilausroolissa. John Carroll Lynchin elokuva on rosoinen, himmeä helmi luuviulusta, ketjupolttajasta ja täysmaidon ystävästä, joka on jäänyt viimeisenä henkiin ikäpolvestaan. Lucky on kuin vanha satelliitti, joka tekee päivittäin saman kierroksen autiomaan pikkukaupungissa. Stantonin lyhyt loppuhymy katsojalle sulattaa viimeistään sydämet. Ensiesitys. (USA 2017)

Yle Teema & Fem lauantai 30.11. klo 20.01

What Happened to Monday

★★ Noomi Rapace vihasi, ahdistui ja taisteli vakuuttavasti ruotsalaisten Millennium-elokuvien hakkerigootti Lisbeth Salanderina. Norjalaisen Tommy Wirkolan ohjaamassa toiminta- ja scifijännärissä niille valmiuksille riittää kysyntää oikein tukussa. Rapace esittää seitsemää kloonattua sisarusta, joita jahdataan tulevaisuuden ylikansoitetussa maailmassa. Kasvot vainon ja kyttäyksen maailmalle antaa Glenn Close . Ensiesitys. (Britannia 2017)

TV2 lauantai 30.11. klo 21.00

Keskiyön cowboy

★★★ John Schlesingerin kolmen Oscarin menestyselokuva toi kadunläheisen roson ja homoseksuaalisuuden hollywoodilaiseen valtavirtaan. Tänään sen rappioromantiikka ei varsinaisesti ravistele, eikä täysin vakuutakaan. Laitapuolen kulkija Dustin Hoffmanin ja teksasilaisen rattopoika Jon Voightin ystävyydessä lepattaa kuitenkin yhä inhimillinen liekki. Sitä kirkastaa entisestään Harry Nilssonin hivelevän hieno Everybody’s Talkin’ . (USA 1969)

Yle Teema & Fem lauantai 30.11. klo 21.28