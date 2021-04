Harvennushakkuu ja päätehakkuu ovat metsäsijoittajalle tuottoisimmat vaiheet

Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot tai asunnot. Metsäsijoitus realisoituu vasta hakkuiden myötä esimerkiksi uudelleen sijoitettavaksi. Vakuutuksella voi turvata metsäomaisuutensa.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan sijoitusasiantuntija Janne Sirviö näkee metsänhoidossa ja LähiTapiolan sijoitusfilosofiassa paljon samaa; molemmissa korostuu suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. – Sijoitamme asiakkaiden varat kuten omamme, yhtä huolellisesti.

Metsää tulisi ajatella monien vuosien sijoituksena, sillä paras tuotto saadaan vasta vuosikymmenien päästä.

Ensimmäiset omistajalleen tuottoa tuovat puukaupat on mahdollista tehdä Pohjois-Suomessa noin 30-40 vuoden päästä metsän istutuksesta, etelässä 5-10 vuotta aiemmin. Tuotto metsän ensiharvennuksessa on vielä hyvin maltillista. Hehtaarikohtainen tulos voi olla noin 250 euroa.

Vaikka ensiharvennuksen hehtaarikohtainen tulos jää yleensä melko vaatimattomaksi, on hyvä muistaa, että investoinnin hyödyt näkyvät suurempina harvennushakkuutuloina noin 15-20 vuoden kuluttua. Lisäksi ne kertaantuvat päätehakkuussa.

– Suunnitelmallisuus on edellytys metsän hyvälle kasvulle. Oikein ja huolellisesti tehty metsänhoito on pitkäjänteistä työtä, sanoo LähiTapiola Kainuu-Koillismaan sijoitusasiantuntija Janne Sirviö .

Hän näkee sijoittamisessa ja metsänhoidossa paljon yhteisiä piirteitä; molemmissa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys palkitaan.

Metsällä ei kuitenkaan ole Sirviölle pelkästään taloudellinen rooli, vaan luonto on hänelle tärkeä osa elämää. Luonnossa liikkuminen retkeillen ja kalastellen on hyvää vastapainoa työnteolle.

Metsään on sijoitettava, jotta sijoitus kasvaa

Harvennushakkuu on jo huomattavasti ensihakkuutta tuottoisampaa, ja siitä saattaa jäädä omistajalleen jopa kymmenkertaisesti enemmän rahaa kuin ensihakkuusta. Isoimmat puukaupat omistaja tekee, kun puusto on noin 60-80 vuoden ikäistä. Sen jälkeen puuston kasvattaminen ei ole enää taloudellisesti kannattavaa.

Noin 50 000 euron puukaupasta voi metsän uudistamiskulujen ja verojen jälkeen jäädä omistajalle noin 30 000 euroa. Kun puhutaan näin merkittävistä summista, kannattaa rahat sijoittaa kasvamaan pääomaa.

– Sijoittamalla rahat, metsä tavallaan jatkaa kasvuaan, Sirviö toteaa. Moni metsänomistaja hakee metsäyhtiöiden sijoitusratkaisuille vaihtoehtoja, jonka tarjoaa esimerkiksi hyvin hajautettu, sijoittajan omaa riskitasoa vastaava varainhoitosalkku. Asiakkaalla on mahdollisuus päästä kanssasijoittamaan kanssamme. Sijoitamme varasi kohteisiin, joihin oikeasti uskomme ja itsekin sijoitamme. Hoidamme sijoituksiasi yhtä huolellisesti ja vastuullisesti kuin omia varojamme.

Nyrkkisääntö on, että ensivaiheessa metsään on sijoitettava, jotta sijoitus kasvaa. Taimikonhoitotyöt on tärkeää tehdä ajallaan, jotta puut pääsevät kasvamaan järeiksi. Perkauksella ja taimikon harvennuksilla kasvaa hyvälaatuista tukkipuuta, joka on kaikista arvokkain osa puun rungosta. Viime vuosina puukaupoilla on maksettu eniten kuusitukeista.

Taimikon perkaus ja harvennus maksavat noin 250-1000 euroa hehtaarilta. Hinta voi vaihdella maaperän rehevyyden ja työhön kuluvan ajan mukaan. Myös ajoituksella on merkitystä. Jos harvennusta siirtää esimerkiksi vuodella kahdella eteenpäin, saattaa kustannus nousta jopa kymmenen prosenttia tai sen ylikin. Kuluissa voi säästää, jos itsellä on mahdollisuus osallistua joihinkin töihin.

– Metsänhoito itse tehtynä on hyvää hyötyliikuntaa. Paikallisella ammattilaisella työn teettäminen taas on oiva tapa tukea lähialueen elinvoimaa, Sirviö sanoo.

Vakuutus paikkaa menetettyä tuloa

Metsä kannattaa vakuuttaa esimerkiksi palojen, lumituhojen, myrskyjen tai tuholaisten varalta, jolloin vakuutus paikkaa vahingossa menetettyä tuloa. Kainuu-Koillismaan alueella vain noin puolet yksityismetsänomistajista on ottanut vakuutuksen metsälleen.

Jos esimerkiksi puita kaatuu myrskyssä niin paljon, että laki velvoittaa korjaamaan ne pois, voi omistaja tehdä myrskytuhopuillakin puukauppaa. Kaatuneiden puiden arvo ei tosin vastaa priimakuntoista puuta.

– Metsänomistajat pitävät tärkeänä, että jos puusto hakataan vahingon myötä liian aikaisin, vahingoista korvataan odotusarvo. Jos metsäomistajalla on vakuutus, korvataan erotus tietyin ehdoin vakuutuksesta. Myrskytuhokohteen uudelleen metsittämiseen on myös varattava rahaa, neuvoo LähiTapiola Kainuu-Koillismaan maatila- ja metsätalousliiketoiminnan asiantuntija Marko Keränen .

