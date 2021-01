Harvoin näkee näin läheltä, miten saukko pissaa – kauniissa musiikillisessa teoksessa pääosassa on suomalainen luonto

Luontosinfonia

★★★★ Luontosinfonia on monella tavalla hätkähdyttävää katsottavaa. Se näyttää, miten Suomen eläimet elävät elämäänsä, vuodenajasta toiseen, ihmisten sotkeutumatta ja ihmisistä huolimatta. Samalla se on musiikillinen teos, jossa pääosassa on suomalaisen luonnon ja sen monien eläinlajien lisäksi säveltäjä Panu Aaltion musiikki.

On ihmeellistä, miten lähelle eläimiä on päästy. Saukko kääntyy vedessä selälleen ja lorottaa pitkät pissat. Kuukkelin höyhenten pehmeyden liki tuntee, kun se ravistaa silmäkulmastaan lumihiutaleen. Kuvaajista eivät tunnu häiriintyvän myöskään kuuttiaan rapsutteleva norppaemo tai lumihankien keskelle torkahteleva ilves. Myös vedenalainen luonto näyttäytyy aivan uudella tavalla. Tuollainen on kalojen maailma!

Tarvitsee vain rauhoittua katselemaan

Toisin kuin perinteisissä luonto-ohjelmissa, kertojan ääni ei selitä tapahtumia, vaan ihmisen rooli on olla luonnon tarkkailija. Reilun tunnin mittaisessa teoksessa ei ole vuoden kiertokulun lisäksi liiemmin keksittyä tarinaa.

Katsojan tarvitsee vain rauhoittua katselemaan, kun ainutlaatuinen luontokuvaus sulautuu musiikin harmoniaan. Vuodenajat vaihtuvat. Tulee kevät, joka vaihtuu pian kesään. Nopeasti valoisat yöt vaihtuvat paukkupakkasiin.

Luontosinfonia on ylistys Suomen luonnolle ja sen monimuotoisuudelle. Sen on ohjannut Marko Röhr ja kuvannut Teemu Liakka . Samojen tekijöiden käsialaa ovat myös Metsän tarina ja Järven tarina -luontoelokuvat.

