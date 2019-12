HBO-sarjassa kuuluu suomi?

Näyttelijä Pasi Remsu ei ole ainoa viittaus Suomeen HBO:n ja BBC:n yhteistyönä syntyneessä His Dark Materials -fantasiasarjassa. Muut ovat kuitenkin mielikuvitushahmoja, sillä mukana on Serafina Pekkala ( Ruta Gedmintas ) ja hänen daimoninsa eli sielueläimensä Kaisa.

Todennäköisesti sarjassa kuullaan myös joitain lauseita suomea kohtauksissa, joissa Remsu esittää pohjoisessa asuvaa samojedimetsästäjää. Hänen pieni roolihahmonsa on pahis, joka sieppaa lapsia ja myy heitä eteenpäin.

His Dark Materials on kahdeksanosainen sarja, joka perustuu Philip Pullmanin samannimiseen kirjasarjaan.

Sarjan päähenkilö on nuori Lyra Belacqua ( Dafne Keen ).

Jos Pasi Remsulla olisi oma daimoni, se olisi aasi.

– Olen yhtä hölmö kuin aasi – ja yhtä sinnikäs.

Remsu pyrki Teatterikorkeakouluun jo 16-vuotiaana, mutta ei päässyt. Avustajanrooleja Remsu teki muun muassa televisiosarja Salatuissa elämissä ja Rikos ja rakkaus -elokuvassa.

Kun näyttelijänura ei lähtenyt vauhtiin, nuorimies lähti maailmalle tekemään muita töitä.

Kaikki muuttui Remsun ravintolassa Kanarian saarilla, kun MTV3 saapui lomarannalle tekemään 36-osaista tositelevisiosarjaa Riemuloma Kanarialla .

– Se oli rohkaisupotku.

Remsu laittoi kaiken lihoiksi ja lähti Costa Ricaan miettimään asioita. Seuraavaksi hän haki näyttelijäkoulutukseen Lontooseen vuonna 2014.

– Kun sain kuulla päässeeni sisään Drama Studio London -kouluun, nauroin hysteerisesti, sitten aloin itkeä ja lopuksi oksensin.

Lontoossa Pasi Remsulla on näyttelijätyön lisäksi raksahommia. Hän on rakentanut kaupunkiin jo parikymmentä saunaa. Yksi niistä on Suomen Britannian suurlähetystön katolla.

– Raksahomma pitää jalat maassa ja balanssien elämässä.

Remsun mukaan näyttelijäntyössä on välillä hiljaista, jos silloin vain odottelee kotosalla, pitää olla aika tiukka pää, että se pysyy kasassa. Saunoja rakentaessa on tekemistä.