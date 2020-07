Kotimaa

Heinäkuun alku on ollut koko maassa poikkeuksellisen sateinen – Monin paikoin vettä on tullut jo yli 10 senttiä, jos se olisi jäänyt lillumaan paikoilleen

Julkaistu: 14.7.2020 klo 15:09

Esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla on mitattu kovia sademääriä. Sadetta on riittänyt siellä nyt reilusti tavanomaista enemmän. "Heinäkuun alku on ollut erikoinen, kun koko maassa on satanut."