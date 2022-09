Helatalo Kajaanin Lukko Oy - Kajaanilainen turvallinen perheyritys jo vuodesta 1969

1980-luvulla Helatalon henkilökunnan määrä kasvoi ja yritykselle suunniteltiin ja rakennettiin erityiset ja omat lukkoliikkeen ja helatukun toimitilat Kajaaniin – Helatalo.Tällä hetkellä yritys työllistää 8 alan ammattilaista ja yritys toimii edelleen samoissa tiloissa Kajaanin ydinkeskustassa, Välikadulla.

Kajaanin Lukko Oy on aina ollut edistyksellinen ja uudistuva lukkoliike. Yrityksen tavoitteena on tarjota edelleenkin tarjota laadukkaita tuotteita sekä hyvää ja ammattitaitoista asiakaspalvelua myymälässä sekä turvallista asennus- ja huoltopalvelua koko Kainuun alueelle ja tarvittaessa kauemmaskin.

Tällä hetkellä Kajaanin Lukko Oy toimii jo toisessa polvessa ja kolmaskin sukupolvi on jo mukana, mutta ilman paineita yrityksen jatkamiselle. Perheyrityksen johtoon ei voi eikä kannata astua pelkästä velvollisuudesta, tähän työhön pitää ihastua ja rakastua, kertoo omistaja-yrittäjä, toimitusjohtaja Timo Peussa.

Perheyrityksissä ajatusmaailma on ja sen täytyykin olla toisenlainen kuin ketjuliikkeissä ja pörssiyhtiöissä, "Kvartaali" on meillä neljännesvuosisata eikä vuosineljännes.

Kun katsotaan suomalaista yritysrakennetta, on pienissä yrityksissä yhteensä valtava voima, perheyritykset pitävät elinkeinoelämää ja palveluita yllä myös Kainuussa, Timo jatkaa.

Helatalon perusarvot ovat aina olleet yksinkertaiset ja selkeät. Toiminnan pitää olla rehellistä, avointa ja luottamuksellista. Tähtäämme pitkäjänteiseen palveluun sekä hyvään yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Rehellisyydestä ja avoimuudesta ei tingitä edes tiukan paikan tullen.

Turvallisuus on kuin terveys- sen puuttumisen huomaa vasta kun sen menettää – sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa tekemistä

Turvallisuuden ylläpitäminen on jatkuvaa työtä, turvatekniikan ylläpitämistä ja päivittämistä. Jokainen rikkinäinen tai heikosti toimiva lukko ja kadonnut avain voi olla iso riski.

Ammattilainen löytää turvallisuuden heikoimman lenkin - turvallisesti.

Lukitus-, heloitus- ja turvallisuusala on kiehtova, kehittyvä ja moniulotteinen. Kuluneiden 53 vuoden aikana jatkuvasti kehittynyt turvallisuusalan tuotteisto ja tekniikka, mielenkiintoiset uudet tuotteet, upeat asiakkaat, hyvä työyhteisö ja henkilöstön me-henki ovat mahdollistaneet Kajaanin Lukon pitkäjänteisen toiminnan.

Helatalon kattava varasto ja tuotevalikoima Kajaanissa on geologisesti hyvällä paikalla, aivan keskellä Suomea, täältä on hyvä toimittaa tuotteita, rahti kulkee sujuvasti jokaiseen ilmansuuntaan.

Helatalon vahvuus on Kainuulaisuus ja erikoisalan osaaminen

Yli 53-vuotias Kajaanin Lukko Oy on toiminut samassa Välikadun kiinteistössä vuodesta 1984 lähtien, jo 38 vuotta. Yrityksen kajaanilainen omistus ja yrityksen pitkä historia sekä sitoutunut henkilökunta antavat vahvan perustan ylläpitää Kainuulaista turvallisuutta.

Helatalo Kajaanin Lukko Oy palvelee asiakkaitaan luottavaisin mielin nyt jo "perheyrityksen kolmatta kvartaalia". Hieman yli viisikymppisenä Helatalo on jo kokenut, mutta edelleen palveluhaluinen, luotettava ja ketterä, naurahtaa Timo.

Palvelemme monipuolisissa lukitus- ja turvallisuus- sekä varusteasioissa niin yksityisiä, yhteisöjä, kuntia, yrityksiä, taloyhtiöitä, kauppiaita kuin rakennusliikkeitä ja ovi- ja ikkunateollisuutta niin Kainuussa kuin Kainuun ulkopuolellakin, Timo Peussa kiteyttää yrityksen toiminta-ajatusta myös jatkossa.

Kajaanin Lukko Oy on Abloy-, iLOQ- ja Dorma-valtuutettu lukkoliike sekä edustaa monia muitakin laadukkaita tuotemerkkejä lukkoalalla, turvatekniikan vahvoja merkkejä ovat mm. Jablotron, DSC, HHL, Sony ja Dahua.

Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että yrityksemme kotipaikka on edelleen Kajaani ja olemme edelleen perheyritys. Me maksamme veromme Kajaaniin.

Menestyäkseen Kainuu tarvitsee menestyviä yrityksiä, joiden kotipaikka on Kainuussa, näin yritysten maksamat yhteisöverot jäävät Kainuun kuntien käyttöön. Menestyäkseen kunta tarvitsee menestyviä paikallisia yrityksiä ja aktiivisia asukkaita.

Kannata Kainuuta on erittäin tärkeä viesti, sillä jokainen Kainuulainen voi omilla jokapäiväisillä hankintojen valinnoillaan edistää Kainuun kehitystä, pitää vain ymmärtää yritysten kotipaikan merkitys. Kyse on todellakin meidän jokaisen tekemistä ostopäätöksistä. Tämä koskee erityisesti julkisia hankintoja, joiden vero- ja maksutulojen vaikutus on alueellisesti varsin massiivinen, muistuttaa Timo.

Timo Peussa, Yrittäjä, Toimitusjohtaja

p. 0500 383 599

timo.peussa@kajaaninlukko.fi, www.kajaaninlukko.fi

Vahvista paikallisia palveluita!

Jos me jokainen kainuulainen ostamme 20 eurolla kuukaudessa nykyistä enemmän paikallisilta yrityksiltämme, mahdollistamme paikallisten palvelujen säilymisen ja uusien syntymisen.Vuodessa 20 euron lisäostos tarkoittaa 17 miljoonaa euroa lisää rahaa Kainuuseen. Tällä summalla säilytämme vähintään nykyiset työpaikat tai mahdollistamme jopa 100 uuden yrityksen perustamisen.

Huolehditaan yhdessä siitä, että kaupat ja palvelut säilyvät lähellämme!

Kannata Kainuuta: Kajaanin Kauppiasyhdistys ja Kainuun Yrittäjät