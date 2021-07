Urheilu

Helle koettelee maastossa ja asuntoautossa – rastiviikon naisten pääsarjan hallitsija tuskailee myös palautumisensa kanssa: ''Elimistö on koko ajan taistelumoodissa, vaikka pitäisi levätä''

Julkaistu: 7.7.2021 klo 0:47

Mira Kaskinen kertoo, että kuuman sään takia myös unen saaminen iltaisin on ollut vaikeaa. Suunnistus on kuitenkin sujunut, sillä hän on voittanut Kainuun Rastiviikolla Suomussalmella molemmat osakilpailut.