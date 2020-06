Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ohijohtamissyytöksistä: ''Maailman luonnollisinta on, että olen suoraan yhteydessä niihin, jotka tärkeistä asioista vastaavat''

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsingin kaupungin organisaatio on niin vahva ja iso, että isoon kuvaan ei vaikuta, jos pormestariston jäsenillä on joskus vaikeuksia keskenään.

– Järjestelmä on niin vahva, että se ei ole sillä tavalla haavoittuvainen.

Vapaavuori kommentoi Helsingin kaupungin ilmapiiriä Lännen Medialle. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että pormestarin ja apulaispormestarien välit ovat viilenneet tasolle, joka haittaa jo yhteistyötä. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan kesäkuussa julkaiseman raportin mukaan pormestarin vahva rooli uudessa johtamisjärjestelmässä on herättänyt huolta vallan keskittymisestä.

– Helsinki on maan suurin työnantaja. Meillä on 37 000 työntekijää ja yli 2 000 ihmistä erilaisissa esihenkilötehtävissä. Pormestarikunnan väleillä on kaikissa suhteissa pienempi vaikutus. Politiikkaan kuuluu se, että jostain asioista ollaan aina vähän eri mieltä. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuoren mukaan ei tarvitse olla huolissaan, että kaupungintalolla välit olisivat niin huonot, että ne vaikuttaisivat jo pääkaupungin asioiden hoitoon.

"Riski väärinkäsityksistä pienenee, kun pormestari asioi suoraan"

Helsingin Sanomat teki soittokierroksen kaupungin virkamiehille, johtaville poliitikoille ja kaupungin taustaorganisaatiossa työskenteleville. Vapaavuori sai kehujakin, mutta häntä myös arvosteltiin erityisesti "ohijohtamisesta" eli että pormestari voi antaa ohjeita suoraan suorittavalle portaalle ja ohittaa välitason esihenkilöt.

– Tämä on niin iso organisaatio, että joillakin toimialoilla voi olla kolme päällikkötasoa välissä. Ei silloin ole mitään mieltä, että pormestari puhuu toimialajohtajalle, joka puhuu palvelualojen johtajalle, joka puhuu jollekin johtajalle ja joka puhuu taas jollekin johtajalle. Sitten on neljäs ihminen, joka varsinaisesti sitä asiaa tekee. Maailman luonnollisinta on, että olen suoraan yhteydessä niiden kanssa, jotka tärkeistä asioista vastaavat, Vapaavuori vastaa arvosteluun.

Kun pormestari asioi suoraan työn tekevän ihmisen kanssa, asia saadaan Vapaavuoren mukaan nopeammin hoidettua.

– Myös riski väärinkäsityksistä eli niin kutsutuista "rikkonaisista puhelimista" pienenee olennaisesti. Julkinen sektori on joskus vähän kankea ja byrokraattinen. Omalta osaltani pyrin sitäkin kehittämään.

Vapaavuorta myös syytettiin puuttumisesta pieniin asioihin.

– Olen kuntalain mukainen kaupunginjohtaja, josta Helsingissä käytetään nimeä pormestari. Kuntalain mukaan kaupunginjohtaja johtaa kaupungin taloutta, hallintoa ja koko toimintaa.

Vapaavuoren mukaan pintakohinaa

Vapaavuoren mukaan nyt on keskitytty pintakohinaan joistakin suhteista. Helsingin kaupungin asiat ovat suuressa kuvassa hänen mukaansa kunnossa.

– Koronakevään jälkeen ei voi sanoa, että kaikki olisi hyvin. Mutta suhteessa ympäröivään maailmaan olemme pärjänneet hyvin. Meillä on talous vahvassa kunnossa olosuhteet huomioon ottaen ja tässä kaupungissa tapahtuu paljon hyviä asioita. Meillä on myös koko ajan paraneva, kehittyvä vuoropuhelu muiden suurimpien suomalaisten kaupunkien kanssa.