Herkäksi heti aamutuimaan

Hachiko - Tarina uskollisuudesta

Hero klo 10.15

★★★★ Jos ei nenä punoita muuten, niin tämän elokuvan jälkeen sitten. Lasse Hallström ohjasi alkujaan japanilaisten tositapahtumien pohjalta tarinan, joka vetää herkäksi ainakin tämmöisen uusherännäisen koirien ystävän. Richad Gere on akateeminen mies, joka pelastaa kadulta hylätyn, akita-rotuisen koiran.Isännän ja karvakuonon välille kehittyy syvä ystävyys. (USA/Britannia 2009)

Rosvopäällikkö Salvatore Giuliano

Yle Teema & Fem klo 12.00

★★★★ Francesco Rosin moderni italialaisklassikko muistelee sisilialaista rosvoa, joka nousi 1940-luvun lopulla kotipuolessaan sankariksi ja Robin Hoodin tapaiseksi legendaksi. Kuolinvuodesta 1950 siirrytään muistelemaan Giulianoa, josta eri laitojen poliitikoilla, poliisilla ja rikollisilla on omat käsityksensä. Kokonaiskuvassa on pirstaleisuutta ja korruption särmiä, joista Italiassa on saatu kärsiä. (Italia 1962)

Troija

Nelonen klo 23.30

★★ Das Bootin , Air Force Onen ja Tulilinjalla -jännärin ohjaaja Wolfgang Petersen hallitsee taistelukohtaukset. Ne vyöryvät näyttävästi myös mahtipontisessa toimintaseikkailussa, joka lainailee vapaasti kreikkalaisen antiikin tarustoa. Brad Pitt on suursankari Akilles, joka lähtee sotaan sikspäkki soiden. Syynä on Troijan prinssin Parisin ( Orlando Bloom ) ja Spartan kuningatar Helenan ( Diane Kruger ) kielletty rakkaus. (USA 2004)