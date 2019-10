Herttuatar Meghan ryhtyi oikeustoimiin brittilehteä vastaan – prinssi Harry puolusti voimakkaasti vaimoaan viittaamalla äitinsä prinsessa Dianan kuolemaan

Meghan haastaa oikeuteen The Mail on Sunday lehden, jonka epäillään julkaisseen hänen yksityisen kirjeensä.

Sussexin herttuatar Meghan haastaa oikeuteen brittilehti The Mail on Sundayn, kertovat BBC ja Reuters. Meghanin asianajajien mukaan lehti on syyllistynyt laittomuuksiin julkaistessaan herttuattaren yksityisen kirjeen.

Herttuattaren puoliso, prinssi Harry , julkaisi tiistaina tunteikkaan lausunnon, jossa hän puolustaa vaimoaan. Harry syytti median syyllistyvän kiusaamiseen. Harryn mukaan oikeustoimet ovat pariskunnan vastaus kiusaamisen, jota osa brittimediasta harjoittaa.

– Vaikka tämä ratkaisu ei ehkä ole turvallisin, se on oikea, hän sanoi.

Media alkoi seurata prinssi Harryn äitiä, prinsessa Dianaa , herkeämättä sen jälkeen, kun hän meni naimisiin prinssi Charlesin kanssa. Diana kuoli Pariisissa vuonna 1997, kun valokuvaajat olivat seuranneet häntä kaupungin kaduilla. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa seurasivat hänen hautajaisiaan.

– Pahin pelkoni on, että historia toistaa itseään. Olen nähnyt mitä tapahtuu, kun henkilöä, jota rakastan hyödynnetään niin pitkälle, ettei häntä kohdella enää todellisena ihmisenä. Menetin äitini ja nyt joudun seuraamaan, miten vaimoni joutuu samojen voimakkaiden voimien uhriksi, Harry kirjoitti.

Lehti kiistää muokkauksen

Herttuattaren asianajajien mukaan kirjeen julkaisu on osa mediayhtiön lokakampanjaa, jonka tarkoitus on julkaista "valheellisia ja tarkoituksellisen halventavia" juttuja pariskunnasta.

Prinssi Harryn mukaan lehti on harhauttanut lukijoitaan tahallaan jättämällä kirjeestä pois kappaleita ja yksittäisiä sanoja.

The Mail on Sunday kiisti syytökset.

– Seisomme julkaisemamme jutun takana ja puolustaudumme voimakkaasti. Kiellämme erityisesti väitteet, joiden mukaan kirjettä olisi editoitu niin, että sen viesti olisi muuttunut, lehden edustaja sanoi Reutersin mukaan.

Harry kiitti mediaa

Harry ja Meghan maksavat oikeuskulut itse. Mahdolliset korvaukset he lahjoittavat kiusaamisen vastaiseen järjestötyöhön, kertoo herttuarta edustava lakifirma Schillings BBC:n mukaan.

– Uskomme median vapauteen ja objektiiviseen, totuudenmukaiseen uutisointiin, joka on demokratian kulmakivi, Harry kirjoitti.

Kuninkaallinen perhe on kiertänyt Afrikkaa poikansa Archien kanssa. Harry viittasi tabloid-lehdistön turvautuvan kaksoisstandardeihin: samaan aikaan kun ne kirjoittavat myönteisiä juttuja Afrikan-matkasta, ne julkaisevat myös kriittisiä juttuja.

– Olen todistanut Meganin kärsimystä vaieten liian pitkään.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuningasperhe ryhtyy oikeustoimiin lehdistöa vastaan. Prinssi William ja Cambridgen herttuatar Kate haastoivat ranskalaislehti Closerin oikeuteen vuonna 2017 yksityisten kuvien julkaisemisesta. Lehti joutui maksamaan 100 000 euron korvaukset.