Kotimaa

Hiliman ja Valkkon keinoemona toimivan Jennan arki on yösyöttöjä ja roukumiseen vastaamista - katso videolta, miten orpoja poronvasoja ruokitaan tuttipullolla

Julkaistu: 22.6.2019 klo 8:10

Jenna Vitikka on ottanut huomaansa jo neljä poronvasaa, joiden emä on joko kuollut tai hylännyt vasansa. Viime vuonna pelastettu Onni viettää jo elämänsä kesää metsässä, mutta juoksee heti keinoemonsa luo hänen äänen kuullessaan. Tämän kevään vasat ovat vielä tuttipulloruokinnassa. Niidenkin on vielä aika oppia porojen tavoille.