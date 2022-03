Vuoden 2022 Teosto-palkinnon ehdokkaat on valittu poikkeuksellisesti kahden vuoden aikana julkaistuista suomalaisista sävelteoksista. Myös voittajien kesken jaettava summa on sen historian suurin: jaossa on yhteensä 60 000 euroa

Kahdentoista ehdokkaiden joukossa on kuhmolaislähtöisen …