Hinnat jatkavat eriytymistään Suomen asuntomarkkinoilla – Korona laski kauppamääriä keväällä

Asuntojen hinnat ovat nousseet vuodesta 2015 lähtien vain Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Uusimaalla ja Varsinais-Suomessa. Tieto käy ilmi OP-ryhmän asuntomarkkinakatsauksesta. Samaan aikaan kun yksiöiden hinta Helsingissä on noussut 27 prosenttia, on niiden hinta pääkaupunkiseudun ulkopuolella noussut vain 0,5 prosenttia.

OP:n mukaan korona näkyi asuntokaupassa keväällä kauppamäärien laskuna, mutta paluu normaalitasolle on ollut nopea. Nyt kauppaa käydään jo viimevuotisella tasolla. OP:n ekonomistit arvioivat asuntojen hintojen nousevan tänä vuonna noin prosentin verran viime vuodesta.

Erityisen kiivaasti ovat nousseet pienten asuntojen hinnat. Reilussa viidessä vuodessa eli vuoden 2015 alusta alkaen kerrostaloyksiöiden hinnat ovat nousseet koko maassa 15 prosenttia, kun taas kolmioiden tai sitä suurempien asuntojen hinnat nousivat samassa ajassa yhdeksän prosenttia.

Yksiöiden hinnat ovat nousseet Helsingissä peräti 27 prosenttia vuoden 2015 alusta. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksiöiden hinnat ovat nousseet samassa ajassa vain 0,5 prosenttia.

– Usein ajatellaan, että pienten asuntojen hinnat nousevat koko pääkaupunkiseudulla, mutta nousua vetävät nimenomaan Helsingin yksiöt. Muualla pääkaupunkiseudulla yksiöiden hinnat itse asiassa kehittyvät melko samaa tahtia suurempien asuntojen hintojen kanssa. Helsingissä kysyntä on kohdistunut voimakkaasti yksiöihin, mutta viime aikoina on ollut viitteitä myös siitä, että kiinnostus isompiin asuntoihin olisi kasvussa, OP:n ekonomisti Joona Widgrén sanoo tiedotteessa.

Sijoitusasuntoja eniten Helsingissä

Tilastokeskuksen arvion mukaan sijoitusasunnoiksi myydyistä yksiöistä viime vuonna noin joka viides sijaitsi Helsingissä. Helsingin jälkeen seuraavaksi eniten sijoitusasuntoja on Tampereella ja Turussa.

Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen ennustaa asuntokauppojen määrän jäävän tänä vuonna vain 2–3 prosenttia viime vuodesta. Myytävien asuntojen kokonaiskauppamääriin ja hintoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia ensi vuonna.

Rantanen ennustaa asuntomarkkinoiden kasvavan ensi vuonna korkeintaan vajaan yhden prosentin. Uudisasuntojen kauppamäärät tulevat laskemaan 10 prosenttia kovan rahan uudisrakentamisen vähenemisen seurauksena. Käytettyjen asuntojen myynnin Rantanen ennustaa pysyvän vähintään tämän vuoden tasolla tai lisääntyvän korkeintaan kaksi prosenttia.

– Kevään hetkellisen täysstopin jälkeen asuntokauppa on käynyt Suomessa vilkkaana. Syyskuussa Suomessa myytiin uusia ja käytettyjä asuntoja yhteensä 5,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Sama tahti on jatkunut myös lokakuussa. Loppuvuosi ei valitettavasti näytä enää yhtä hyvältä, koska tarjontaa markkinoilla on aivan liian vähän, Rantanen sanoo tiedotteessa.