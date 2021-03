Hiottu kampanja vahvalle lukijakunnalle

Haetko parasta mahdollista näkyvyyttä, valmista kohdeyleisöä ja luotettavaa alustaa mainoskampanjallesi? Kainuun Sanomien mediamyynnin ja -tuotannon ammattilaiset rakentavat juuri sinun tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden, joka tavoittaa kohderyhmäsi haluamissasi kanavissa.

Mediakentän monipuolistuminen on hajauttanut myös mainontaa useisiin eri kanaviin. Useista vaihtoehdoista vain sanomalehdet pystyvät tarjoamaan aidosti monikanavaisen, tutkitusti luotettavan ja tehokkaan kokonaisuuden markkinoinnin toteuttamiseen.

– Kainuun Sanomien rooli mainostajien työkaluna ja kampanja-alustana on valtavan vahva: meillä on ajantasaisin tieto Kainuun asioista, erilaiset vaihtoehdot mainonnan toteuttamiseen ja lisäksi valmis yleisö, joka luottaa tuotteisiimme, Kainuun Sanomien myyntipäällikkö Saija Utriainen luettelee.

Parasta Kainuun Sanomien tarjoamassa mainososaamisessa on sen monipuolisuus, sillä asiakas saa samalta luukulta kaikki tarvitsemansa mainonnan ja markkinoinnin palvelut, tarvittaessa myös muihin Kainuun lehtiin. Kun tiimistä löytyy entuudestaan toisensa tuntevat mainosviestinnän, graafisen alan ja kuvatuotannon ammattilaiset, menestyviä hankkeita on helppo ryhtyä toteuttamaan nopeasti ja sujuvasti.

– Osaajillamme on kyky ja taito valmistaa materiaaleja niin printtiin kuin verkon erilaisiin kanaviin mukaan lukien asiakkaiden omat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, myyntipäällikkö Sanna Kiiveri-Haverinen kertoo.

Kainuun Sanomien myyntijohtajalla Kirsi Kelalla on pitkä kokemus kainuulaisesta markkinoinnista ja hän pitää oman myyntiosastonsa mainostajille tarjoamia palveluja erittäin vahvoina.

– Olen aidosti ylpeä tuotteistamme ja ammattilaisista, jotka palvelevat asiakkaitamme. He neuvovat kaikissa mainontaan liittyvissä kysymyksissä, auttavat löytämään kullekin asiakkaalle sopivat markkinointitavat ja -kanavat, vaikka palvelut ja tuotteet olisivat entuudestaan asiakkaalle tuntemattomia.

Sopivan mainontatavan valitsemisessa Saija Utriainen suosittelee monikanavaisuutta.

– Esimerkiksi kuntavaaleissa tärkeää on, että ehdokas on tunnistettavissa ja hän erottuu massasta. Paperilehti ja verkkopalvelut kannattaa hyödyntää ilman muuta, ja myös videoita voi käyttää. Tarinamuotoinen sisältömarkkinointi, kuten tämä sivu, antaa mahdollisuuden avata ajatuksia syvällisemmin.

Hän sanoo, että keskeisiä esillä pidettäviä asioita ovat omien vaaliteemojen mahdollisimman syvällinen avaaminen sekä oman luotettavuuden, kokemuksen ja luovuuden esille tuominen. Äänestäjien täytyy saada tietää, kuinka ehdokas pystyy vaikuttamaan kaupungin ja kuntalaisten asioihin.

Kainuun Sanomien myynnin ammattilaiset arvioivat, että Kajaanissa vaaliteemat liittyvät vanhusten-, sairaan- ja kotihoitoon, opetukseen ja työvoiman riittävyyteen tulevina vuosina. Keskeinen asia on myös yritysten selviäminen koronakriisistä ja kaupan murroksesta.

– Kajaanissa on tällä hetkellä seesteinen ja odottava ilmapiiri. Täällä on tehty uusia investointeja, jotka ovat tuoneet paljon hyvää mukanaan. Kehitettäviä kohteitakin on runsaasti, ja niiden rahoittamista mietitään kovasti, Kirsi Kela sanoo.

– Itse odotan nuorten astumista esiin yhä enemmän, sillä heitä tarvitaan kuntapäätöksenteossa. Niin Kajaanissa kuin globaalistikin tapahtuu asioita, joista nuoret ovat perillä, toteaa Saija Utriainen.

Sanna Kiiveri-Haverinen nostaa esiin myös etätyön kehittämisen niin, että se palvelee Kajaania ja Kainuuta.

– On mietittävä sitä, miten saadaan siirrettyä työtä tänne. Keskeistä on nuorten naisten houkutteleminen töihin ja asumaan Kainuuseen. Siinä etätyön onnistuminen, paikkariippumaton takaisinmuutto, on ratkaisevan tärkeää.