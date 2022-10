Hippibussi sai sähköt – Volkswagen ID. Buzz on ehkä onnistunein retroautomalli koskaan, mutta katusoittajan almuilla sitä ei enää osteta

Vanha tuttu Kleinbus kuuluu melkein kaikkien geeni- ja kulttuuriperimään, joten tällä autolla on helppo kerätä positiivista huomiota missä tahansa.

Volkswagenin pitkästä historiasta muistetaan varmasti kolme autoklassikkoa: Kupla, Transporter ja Golf.

Kupla eli Beetle on jo kerran noussut kuolleista ja jälleen kuopattu. Golf on yhä myynnissä. On Transporterin vuoro komeilla valokeilassa.

Alkuperäinen Transporter T1 ensiesiteltiin…