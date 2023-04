Hitchcockin hirveä Lontoo näyttäytyy lauantai-illan elokuvassa

Frenzy – solmiokuristaja

Yle Teema & Fem klo 21.00

**** Kuvaako Alfred Hitchcockin jännäri naisvihaa, vai onko se ihan sitä itseään? Lontoolaisen sarjamurhaajan ympärille kiertyvä tarina kärjistää joka tapauksessa jopa julmemmin kuin maailmaa järkyttänyt Psyko (1960). Väkivallan seurauksia kuvataan romuluisina, armottomasti tuijottavina kuvina. Hollywoodilaisten tähtikasvojen sijasta nähdään enemmän tai vähemmän karuja brittejä, joiden hienhajun voi melkein erottaa.

"Svengaava Lontoo" on Frenzyn Covent Gardenista kaukana. Epäilyt kohdistuvat työttömään Dickiin ( John Finch ), jonka ex-vaimo ja tyttöystävä löytyvät raiskattuina ja murhattuina. Kohta Lontoo jahtaa miestä kuin ohjaajan ensimmäisessä merkkiteoksessa "Svengaava Lontoo" on stdClass Covent Gardenista kaukana. Epäilyt kohdistuvat työttömään Dickiin ( stdClass ), jonka ex-vaimo ja tyttöystävä löytyvät raiskattuina ja murhattuina. Kohta Lontoo jahtaa miestä kuin ohjaajan ensimmäisessä merkkiteoksessa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1928). Vuokralainen "Svengaava Lontoo" on stdClass Covent Gardenista kaukana. Epäilyt kohdistuvat työttömään Dickiin ( stdClass ), jonka ex-vaimo ja tyttöystävä löytyvät raiskattuina ja murhattuina. Kohta Lontoo jahtaa miestä kuin ohjaajan ensimmäisessä merkkiteoksessa stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass (1928). (1928).

Yhdellä pitkällä kamera-ajolla Hitchcock väläyttää taituruuttaan ja laittaa peilin katsojien eteen: hirveitä tapahtuu, mutta piittaammeko me oikeasti? Vai haluaisimmeko nähdä lisää? (Britannia 1972)

Coco

Nelonen klo 14.15

***** Pixar/Disneyn hieno animaatio matkustaa soittajapojan kera kuolleiden valtakuntaan. Meksikolaiset perinteet hehkuvat kuin chili syöjän poskista. (USA 2017)

Terminator: Dark Fate

Sub klo 21.00

** Maailma ei varmaankaan kaivannut uutta Terminator-elokuvaa, mutta Tim Millerin scifi-jännäri yritti kovasti osoittaa, että maailma oli väärässä. Räiskytyksen määrässä se siinä onnistuukin.

Sarjan kahden ensimmäisen elokuvan maailmaa jatkavassa tarinassa tulevaisuuden sotilas Grace ( Mackenzie Davis ) yrittää suojella nuorta meksikolaista Dania ( Natalia Reyes ) muotoa muuttavalta tappokoneelta ( Gabriel Luna ). Vanha kuvio siis toistuu, minkä kunniaksi myös Linda Hamilton ja Arnold Schwarzenegger kutsuttiin mukaan. Jälkimmäinen saa heittää parit tehokkaan lakoniset kommentit, mutta ehkä sittenkin väärässä leffassa. Ensiesitys. (USA 2019)

Pekka Eronen