Hiukasta poistui pettynyt yleisö, mutta usko voittoon elää edelleen

Sotkamo koki tappion ensimmäisessä finaalipelissä Kouvolan Pallonlyöjiä vastaan 0–1 (1-4, 7-7).

Yleisössä Jymyn kannattajat uskoivat vahvasti joukkueeseen vielä hävityn ensimmäisen jakson jälkeenkin ja toisen jakson alku näyttikin lupaavalta.

Jymy johti toista jaksoa 7-5 ennen Kouvolan viimeistä sisävuoroa. Juho Hacklinin läpilyönti toi kotiin Tommi Mäentaustan ja Hacklinille kunnarin, mikä ratkaisin toisen jakson tasalukemiin ja toi Kouvolalle voiton.

Toisen jakson alussa nähtiin Jymyn kunnari, kun nuori Kalle Kuosmanen löi itsensä kolmoselle, mistä Roope Korhonen vielä kotiutti hänet. Jymyn juoksuista kaksi syntyi harhaheitolla ja kolmostilanteita KPL sai pelissä 21, kun Jymy 19.

Viime vuonna pesäpalloon hurahtivat valtimolaiset äiti Miia Määttä ja lapset Miira , Miska ja Miikka Karppinen . Tänä vuonna he ovat seuranneet Jymyn kaikki pelit paikan päällä Hiukassa.

Valtimolla asuva perhe suuntaa ennemmin Sotkamoon kuin Joensuuhun, koska se on lähempänä ja heistä onkin tullut suuria Jymy-faneja. Sunnuntaina suuntana on Kouvola. Retkipäivästä tulee pitkä, mutta porukka on innolla lähdössä kannustamaan suosikkejaan.

Myös Joensuussa ja Vimpelissä he ovat käyneet tänä kesänä katsomassa Jymyn pelejä.

Tunnelmaa Määttä kuvaa melkein yhtä hyväksi, kuin edellisen vuoden finaalipeleissä. Koronarajoitukset kuitenkin näkyvät ja kuuluvat hänen mukaansa jonkin verran katsomossa.

Tauolla Määttä vielä uskoi, että Sotkamon vie mestaruuden kahdella pelillä, mutta ensimmäisen pelin tappion jälkeen se kävi mahdottomaksi.

Jenna ja Vilma Keski-Suomesta ovat kannattaneet Sotkamon Jymyä lapsesta asti. Mitään erityistä syytä heillä ei ole kainuulaisen pesäpalloseuran fanittamiseen. Jenna toteaa lähteneensä Vilman mukaan jossakin vaiheessa. Joukkueen menestys pitkältä ajalta on ehkä se syy, mikä on saanut naiset Jymyn kannattajiksi.

Kesän mittaan he ajavat moneen kertaan Sotkamoon katsomaan Jymyn runkosarjan pelejä, eikä vain Sotkamoon, myös vieraspelejä naiset seuraavat ahkerasti paikan päällä.

Pesäpallo on naisten mukaan hieno ja monipuolinen laji, minkä takia sitä on kiinnostavaa seurata, pelin taktisuus lisää sen kiinnostavuutta. Tauon aikana naiset totesivat, että kotiutukset kuntoon, niin peli kääntyy vielä voitoksi. He uskoivat, että joukkue nollaa pään tauon aikana ja voitto tulee vielä.

Naisten mielestä tunnelma katsomossa oli hyvä ja ääntä lähti, vaikka koronan takia yleisön määrää oli rajattu. Kouvolaankin heillä on liput sunnuntaille, joten Jymyn kannustaminen jatkuu siellä.

Sotkamolaiset Tuuli Kämäräinen ja Tuija Meriläinen ovat aina seuranneet pesäpalloa, kun sitä on kotiseudulla ollut tarjolla. Meriläinen kertoo pitävänsä lajin taktisuudesta, siitä oppii joka kerta jotakin uutta.

Kämäräinen ja Meriläinen eivät tauolla vielä uskoneet, että mestaruus ratkeaisi sunnuntaina, vaikka arvelivatkin, että Jymy kääntää vielä pelin voitoksi. He uskoivat, että kumpikin ottaa kotivoiton ja ratkaisu nähdään viikon päästä Hiukassa, kun Jymy voittaa mestaruuden.

Naiset uskoivat, että Aapo (Komulainen) kääntää pelin voitoksi ja lisänä on kotiyleisön kannustus. Tavallista vähäisempi yleisö ei heidän mukaansa näy, eikä kuulu kentällä. Yleisöstä lähtee ääntä ja tunnelma on korkealla.

Sunnuntaina selviää jatkuvatko pelit viikon päästä. Hiukasta lähtenyt pettynyt yleisö tietenkin toivoi, että niin kävisi. Se vaatii kuitenkin Jymyltä voiton Kouvolasta tämän kotikentällä sunnuntaina.

Sotkamosta Kouvolaan lähtee täysi fanibussillinen Jymyn kannattajia. Peli alkaa Kouvolassa kello 14.