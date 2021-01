Koronarokotukset käynnistynevät Kainuun hoitokodeissa kahden viikon päästä, perusterveiden aikuisten vuoro lienee aikaisintaan toukokuussa – tämä Kainuun rokotusaikatauluista tiedetään nyt

Hoitokotien ikääntyneiden asukkaiden ja henkilöstön koronarokotukset päästäneen aloittamaan Kainuussa aikaisintaan 11. helmikuuta, mikäli rokotetoimitukset jatkuvat, arvioi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari .

Yli 80-vuotiaille ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuville omaishoitajille voidaan antaa ensimmäiset rokotteet ehkä helmi–maaliskuun vaihteessa eli 22. helmikuuta – 7. maaliskuuta (viikot 8 ja 9).

Sen jälkeen rokotukset etenevät ikäluokittain 75–79-vuotiaisiin ja 70–74-vuotiaisiin.

Alle 70-vuotiaista ensimmäiseksi vakavalle taudille altistuneet

Alle 70-vuotiaista rokotetaan ensimmäiseksi ne, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

Moni alle 70-vuotias pohtii, kuuluuko ikäluokastaan ensin rokotettavien joukkoon. Tilanne tarkentuu. Koukkarin mukaan Kainuun sote odottaa rokoteasiantuntijaryhmältä alle 70-vuotiaiden riskiryhmistä vielä lopullisia listauksia.

Ryhmän rokotus vie joka tapauksessa aikaa. Kainuussa on Koukkarin mukaan 18 000–19 000 ihmisen joukko, jolla on vakavalle taudille jossain määrin altistava pitkäaikaissairaus. Kyse on lähes kolmasosasta kainuulaisia.

Ikäihmisten jälkeen keskeisiä ryhmiä terveydenhuollon henkilöstöstä

Seuraavaksi rokotusvuorossa on terveydenhuollon henkilöstö, jotka altistuvat koronavirukselle tai jotka ovat terveydenhuollon kantokyvyn kannalta keskeisiä.

Heihin kuuluvat seuraavat ryhmät: parhaillaan syöpähoitoa saavien potilaiden hoitajat, dialyysiosastojen henkilöstö, hengityshalvauspotilaiden hoitajat, iäkkäitä hoitava henkilöstö terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastoilla, laitoskuntoutuksessa ja kotihoidossa, synnyttäjiä ja vastasyntyneitä hoitavat, kiireellisiä hoitoja toteuttavat korva-, nenä ja kurkkutautilääkärit ja silmälääkärit sekä hengitystieinfektiopotilaiden suun terveydenhuollosta vastaava henkilöstö.

Muun väestön rokotukset eivät ala ennen toukokuuta

Viimeisenä rokotusjonossa on muu väestö. Ellei rokotteita saada merkittävästi nykyistä enemmän, heidän rokotuksensa eivät Koukkarin mukaan alkane ennen toukokuuta.

Lapsia ei rokoteta ennen kuin heitä koskevat rokote- ja vaikuttavuustutkimukset ovat valmiita.

Rokotusjärjestyksestä on säädetty valtioneuvoston asetuksella, jonka pohjalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on täsmentänyt asiaa.

Koko EU:ta vaivaavat koronarokotteiden hitaat toimitukset, ja keskiössä on ollut etenkin lääkeyhtiö AstraZenecan ilmoitus, ettei se pysty toimittamaan rokotteita luvattua määrää.

Kainuun sote kertoo verkkosivuillaan ( sote.kainuu.fi/koronarokotukset ) ajantasaista tietoa Kainuun rokotusaikataulusta, rokotuspaikoista ja kattavuudesta, lähiaikoina myös ryhmien koosta.

Paraikaa ovat käynnissä tehosteannosten antamiset ensimmäisille rokotetuille terveydenhuollon ammattilaisille. Heillä rokotekattavuus on jo 80:sta yli 90:een.

Riskiryhmille ajanvarauksella

Riskiryhmien koronarokotukset toteutetaan kausi-influenssarokotusten tapaan kunnittain ajanvarauksella.

Kainuun soten mukaan perusterveen aikuisväestön rokotukset voidaan järjestää myös massarokotuksina isoissa tiloissa.

Kainuun tilanne parantunut, mutta kiihtymisvaiheen ohjeet voimassa

Koukkari muistuttaa, että kaikkien panosta tarvitaan edelleen tartuntojen leviämisen estämiseksi ja toivoo kainuulaisten jaksavan ylläpitää hyvin jatkunutta koronalinjaansa

Viimeisin koronatartunta kainuulaisella karanteenin ulkopuolella on todettu 19. tammikuuta. Lisäksi Kainuussa on todettu ulkopaikkakuntalaisten tartuntoja. Ilmaantuvuus on laskenut 18 tapaukseen 100 000:aa asukasta kohden 14 vuorokauden jaksolla.

Kiihtymistasolla ilmaantuvuus on enemmän kuin 10–25 tapausta vastaavasti laskettuna, mutta parantuneesta tilanteesta huolimatta Kainuussa ovat voimassa kiihtymisvaiheen suositukset ja rajoituksert, kuten Pohjois-Suomen aluehallintoviranomaisen määräys yleisötilaisuuksien rajoittamisesta 8. helmikuuta saakka.

Tilanne naapurimaakunnissa on Kainuuta huonompi.

27.2. kello 12.23 muutetto otsikkoon rokotusjärjestys-sanan tilalle rokotusaikataulu ja lisätty tieto koronarokotteiden hitaista toimituksista EU:hun.