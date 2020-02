Hokki hukkasi Joensuussa kahden maalin johdon – Jokipojat teki voittomaalin ajassa 59.31

Kajaanin Hokin kahden maalin johto suli katkeraksi tappioksi jääkiekon Mestiksen keskiviikon kierroksella Joensuussa. Toisen erän hallinta lipesi käsistä kolmannen erän alun jäähyihin, Jokipojat kiitti tarjouksesta ja paineli lopulta voittoon.

Saku Kivinen iski isäntien voittomaalin 29 sekuntia ennen päätösvihellystä. Pöytäkirjaan jäivät lukemat 5–4 (2–1, 0–3, 3–0).

Kajaanilaisittain laihaksi lohduksi jäi myös muiden tyvijoukkueiden kompurointi. Poikkeuksen teki Peliitat, josta on viime kierroksilla kehkeytynyt yksi sarjan kuumimmista joukkueista. Peliitat löi Kokkolassa Hermeksen 3–4 ja kipusi pisteen päähän viimeisellä pudotuspelipaikalla keikkuvista kokkolalaisista.

Sarjajumbo RoKi hukkasi Keuruulla kahden maalin johdon ja valmentajaa taas kerran vaihtanut Kiekko-Vantaa taipui kotonaan TuTolle.

Hokki on taulukossa yhä tiukasi karsijan paikalla. Pudotuspelirajalle on matkaa kahdeksan ja "kuiville" kuusi pistettä.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa esiintyi vihaisia valmentajia. Hokin päävalmentaja Jarkko Heikkinen suomi puolustajiaan heikosta maalinedustajan puolustamisesta ja Jokipoikien Joni Petrell koko joukkuettaan heikosta toisesta erästä.

– Aivan täyttä paskaa, en tiedä mikä luulotauti sieltä aina välillä tulee. Toki olen tyytyväinen voittoon ja kolmeen pinnaan, mutta oikeastaan tuon toisen erän takia olisin suonut ottelusta pisteen Hokille. Noin ei vain voi kotona pelata, kritisoi Petrell.

40 minuuttia pelistä Heikkistäkin tyydytti, mutta viimeinen 20-minuuttinen sai valmentajan vihaiseksi.

– Jotain siellä pelaajien pääkopassa tapahtui, eikö pärjätty vai eikö uskallettu pelata, pohti Heikkinen.

– Pakki seisoo oman maalin edessä kuin puujumala, kivahan siitä on kiekko reppuun laittaa. Ilmeisesti on tässä kaikessa Mestis-kiireessä unohtunut kertoa, mikä se pakin tehtävä omalla maalilla on. Se on onneksi suht helppo asia korjata – luulisi yksinkertaisemmankin kaverin se ymmärtävän kun kerran sanoo, tykitti Heikkinen.

Turhan paljon tilaa joensuulaishyökkääjät saivat Hokin maalilla erityisesti Taavi Tialan avauserän viime sekunneilla nostamalla 2–1-maalilla sekä Miro Väänäsen 4–4-tasoituksessa.

Isäntien voittomaalissa Kivinen jätti Hokin Toivo Pennasen luistelukilpailussa ja nosti kiekon Seppäsen yli maalin kattoon.

Hokki teki Joensuussa kaksi ylivoimamaalia, joista erityisesti Mikko-Matti Paakkolan suoraan syötöstä alivoimaneliön keskeltä iskemä 1–1 oli komea. Maalia ihasteli Petrellkin.

– Parasta tällä kaudella näkemääni ylivoimaa. Löytyi käsiä ja ideaa, sitä oli tosi vaikeaa ottaa pois.

Ylivoimalla maalinteossa onnistui myös Risto Mattila , joka laukoi toisen erän lopussa Hokin 2–4-johtoon.

Toisessa erässä hokkilaisista maalinteossa onnistuivat myös uransa ensimmäisen Mestis-maalin tehnyt Juho-Ville Kyllönen (2–2) ja kaksi minuuttia myöhemmin vieraat johtoon vienyt Samu Pyykkönen.

Hokin maalissa Teemu Seppäselle kirjattiin 26 torjuntaa.

Hokki pelaa seuraavankin ottelunsa vieraskaukalossa: tie vie lauantaina Rovaniemelle.