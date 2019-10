Hokki mukana Hengenpelastajaliigassa - otteluissa yhteistyö Veripalvelun kanssa näkyy punaisena kypäränä

Kajaanin Hokki on mukana tänä syksynä perustetussa Hengenpalastajaliigassa. Kyseessä on Mestiksen ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun yhteistyö, jonka tarkoituksena on aktivoida uusia verenluovuttajia.

Hengenpelastajaliigaan voi osallistua kuka tahansa luovuttamalla verta ja kertomalla verenluovutustilaisuudessa sen Mestis-joukkueen nimen, jolle haluaa luovutuspisteensä lahjoittaa. Yhdestä luovutuskerrasta joukkue kuittaa sarjataulukkoon kolme pistettä. Pistemäärä perustuu siihen, että yhdellä luovutuskerralla voi auttaa jopa kolmea potilasta, kun luovutetusta verestä tehdään punasolu-, verihiutale- ja plasmavalmisteita.

Hengenpelastajaliiga kestää yhtä pitkään kuin Mestiksen runkosarja. Sarjataulukot julkaistaan Mestiksen kotisivulla kuukausittain. Kauden päätyttyä aktiivisin seurayhteisö palkitaan Mestiksen palkintogaalassa 2020 Vuoden hengenpelastaja -palkinnolla.

"Hengenpelastajaliiga on merkittävä mahdollisuus löytää elintärkeän avun ketjuun uusia säännöllisiä verenluovuttajia. Luovutettua verta tarvitsevat joka päivä muiden muassa leikkauspotilaat, synnyttäjät, keskosvauvat, syöpää sairastavat ja onnettomuuksien uhrit. Uusia luovuttajia tarvitaan noin 20 000 vuosittain, ja tarvitsemme hengenpelastajiksi lisää erityisesti miehiä," muistuttaa Kaisu Maijala Veripalvelusta.

Otteluissa Mestiksen ja Veripalvelun yhteistyö näkyy punaisena kypäränä. Punaista kypärää kantaa kuukausittain vaihtuva joukkueen vastuullinen pelaaja. Seurat valitsevat vastuullisen pelaajan itse, sillä kulmalla, että kyseinen pelaaja on toiminut esimerkillisesti kentällä ja sen ulkopuolella. Kajaanin Hokissa kypärää kantaa lokakuun ajan Markus Still .

"Still on viimeisen päälle joukkuepelaaja, joka otti ensimmäisissä runkosarjaotteluissa useita blokkeja etenkin alivoimalla", kertoo Hokin viestintä- ja tapahtumapäällikkö Jere Saastamoinen .

Kajaanissa verta voi luovuttaa Linnantauksen seurakuntakeskuksessa ti 15.10. klo 11.30-16, ti 12.11. klo 11.30-16 ja ti 3.12. klo 11.30-16.