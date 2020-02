Ulkomaat

HS: Suomalaisia mukana Ranskan evakuointilennolla Kiinan Wuhanista – sadat kiinalaisvangit sairastuneet koronavirukseen, tartunnat levinneet Lähi-itään

Julkaistu: 21.2.2020 klo 12:50

Koronavirukseen on sairastunut ympäri maailmaa yli 76 000 ihmistä. Pelkästään Kiinassa tartuntoja on vahvistettu 75 400 ja virukseen on kuollut yli 2 200 ihmistä. WHO:n mukaan on rohkaisevaa, että virus leviää nyt hitaammin, vaikka uusia tartuntoja ilmenee koko ajan.