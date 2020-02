Huippusuositut tubettajat vierailevat Kajaanissa karkauspäivänä – jäljelle jääneet liput jaossa tiistaiaamuna

Karkauspäivänä Kajaanissa vierailevaan TubeTour-show'hun jaetaan tiistaina lippuja Kajaanihallilla kello 8 alkaen.

Kajaanin liikunta- ja tapahtumakoordinaattori Satu Pyykkönen kertoo, että maksuttomia lippuja on tarjolla enää alle pari sataa. Kaikkiaan tapahtumaan on 2 000 lippua, joista valtaosa on jaettu lapsille ja nuorille kajaanilaisten koulujen ja oppilaitosten kautta.

Pyykkösen mukaan jäljelle jääneet liput jaetaan tiistaina Kajaanihallilta, eikä lippuja ole enää saatavana ovelta tapahtumapäivänä ensi lauantaina.

TubeTour-show kiertää maata jo viidettä vuotta. Mukana suurkiertueella on televisioitakin tuttu Herbalisti, dubbausvideoihin erikoistunut kajaanilaislähtöinen Jennysvoices, lifestyle-tubettajat Ilona ja Mikirotta, energinen ZoneVD sekä valloittava hulivilikaksikko NikojaSanttu. Vuorovaikutteisen lavashow'n jälkeen fanit pääsevät tapaamaan suosikkitubettajansa meet & greet -osiossa.

Tapahtuma on ikärajaton, mutta alle 13-vuotiaiden suositellaan osallistuvan tilaisuuteen huoltajan kanssa. Tapahtuman kustannukset on maksanut Kajaanin kaupunki, koulutusliikelaitos ja Kainuun liitto.

TubeTour 5 -vuotisjuhlakiertue Kajaanihallilla la 29.2. klo 15.