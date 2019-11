Humalainen historioitsija pelastettiin Moika-joesta Pietarissa - Mukana olleesta repusta löytyivät rakastajattaren käsivarret

Moika-jokeen pudonneen venäläisen historioitsijan Oleg Sokolovin , 63, pelastusoperaatio sai erikoisen käänteen lauantaina Pietarissa. Pelastuksen yhteydessä humalaisen Sokolovin repusta nimittäin löytyivät naisen käsivarret. Sokolov pidätettiin murhasta epäiltynä.

Uhri tunnistettiin Sokolovin nuoreksi rakastetuksi ja entiseksi opiskelijaksi, Anastasia Jeshtshenkoksi , 24.

Myöhemmin poliisit löysivät lisää ruumiinosia joesta ja Sokolovin asunnosta. Sukeltajat tutkivat jokea maanantaina, sillä Sokolovin epäillään heittäneen jokeen myös kaksi muuta reppua, joissa on mahdollisesti sisällä Jeshtshenkon jäänteitä.

Jeshtshenko ja Sokolov jakoivat yhteisen kiinnostuksen Ranskan keisariin Napoleon Bonaparteen . He kirjoittivat myös useita tieteellisiä artikkeleita yhdessä.

BBC kertoo, että maanantaina oikeuden edessä Sokolov nyyhkytti katuvansa tekoaan. Hän tunnusti ampuneensa puolisoaan riidan päätteeksi neljästi ja sen jälkeen paloitelleensa ruumiin sahaa ja keittiöveistä apuna käyttäen. Jeshtshenko tapettiin BBC:n mukaan Sokolovin asunnossa torstaina.

Sokolov kertoi, että hänen suunnitelmanaan oli hankkiutua ensin eroon ruumiista. Sen jälkeen hän aikoi riistää myös oman henkensä julkisella paikalla ja Napoleoniksi pukeutuneena.

Kuuluisa Napoleon-asiantuntija

Sokolovia hoidettiin sairaalassa hypotermian takia sen jälkeen, kun pelastustyöntekijät olivat nostaneet hänet kylmästä vedestä.

Sokolov on Napoleon-asiantuntija, jolle on myönnetty Ranskan kunnialegioonan kunniamerkki. The Guardianin mukaan Sokolov myös toimi asiantuntijana muutamissa elokuvissa ja osallistui historian elävöittämiseen Napoleonin sodista. Hänet tunnetaan Napoleonin jälleennäyttelijänä.

Sokolov toimi myös historian opettajana Pietarin valtionyliopistossa. Opiskelijoiden mukaan Sokolov nautti ranskan puhumisesta ja kutsui Jeshtshenkoa Josephineksi Napoleon ensimmäisen vaimon mukaan.

BBC:n mukaan Pietarin valtionyliopiston johtajia vastaan on tehty vetoomus, jossa vaaditaan heidän erottamistaan. Vetoomuksen on allekirjoittanut yli 7 500 opiskelijaa, ja siinä oppilaitoksen johtoa syytetään siitä, että he ovat jättäneet huomiotta aikaisempien opiskelijoiden tekemät valitukset Sokolovista.