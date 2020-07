Huoltamoilla menee koko ajan paremmin lomailijoiden ansioista – yksi ryhmä liikenteestä puuttuu kuitenkin vielä kokonaan

Huoltamoilla käy vilinä, mutta viime kesän tahdissa ei kuljeta. MaRan mukaan puolet liikenneasemista on menettänyt vähintään 30 prosenttia liikevaihdostaan.

– Samalla varovaisella tavalla tässä toivutaan, kuten muukin matkailu- ja ravintola-ala. Kauppaa tehdään merkittävästi vähemmän kuin normaalina kesänä. Piristyminen alkoi kuitenkin heti kesäkuussa, kun ravintolatilat saatiin avata ja pääministeri totesi, että on aika lähteä mökeille. Olemme selvästi kuuliaista kansaa. Odotamme asioinnin vilkastuvan nyt entisestään, kun rajoituksia puretaan lisää.

– Teillä kulkee selvästi enemmän väkeä, mutta asiointi ei ole kasvanut samassa suhteessa, eli varovaisuutta on vielä. Jokainen päivä on edellistä vilkkaampi.

– Yksi selkeästi puuttuva asiakasryhmä ovat linja-autoilla kulkevat ryhmämatkalaiset.

– Ruokaa ostetaan mukaan autoon, eli niin sanottu yhden käden syöminen on lisääntynyt. Sekin lienee pakkototuttamisen tulosta, kun rajoitukset aiemmin estivät ravintoloissa syömisen.

– Isoimmilla asemilla kävijöitä on toistasataa tunnissa. Hirvaskangas on edelleenkin yksi vilkkaimmin asioiduista asemistamme. Nähtävissä on myös pienempien luonnonläheisten, kuten Viitasaaren ja Joutsan liikenneasemien vilkastuminen. Ihmiset syövät mielellään ulkona.

– Koska pysähdykset ovat huoltamolla tyypillisesti nopeita, olemme pystyneet varmistamaan, että ravintolasalit ovat paikkamäärältään vain noin 75-prosenttisesti käytössä. Vaikka kaikki asiakaspaikat saadaan pian käyttöön ja asiakkaan itsepalvelu sallitaan, monet hygieniaan liittyvät varotoimet jäävät edelleen voimaan.