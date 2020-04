Huoltovarmuuskeskus on tehnyt tutkintapyynnön Sarmasteen yrityksen kanssa tehdystä suojainkaupasta – vain arvoltaan kolmannes tuotteista perille

Huoltovarmuuskeskus (HVK) yrittää purkaa kaupan loppuosan Onni Sarmasteen yrityksen kanssa ja koko kaupan Tiina Jylhän yrityksen kanssa.

Lisäksi HVK on tehnyt tutkintapyynnön poliisille Sarmasteen LDN Legal Partnersista. Sarmasteen yrityksen tutkintapyyntö koskee petosta rikosnimikkeenä.

Asian kertoi HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström tiedotustilaisuudessa tiistai-iltana.

HVK toimitti tiistaina työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen epäonnisista suojainkaupoista epäilyttävien tahojen kanssa. Selvityksen teki KPMG Oy.

Selvityksessä HVK:n hankintamenettelystä paljastui puutteita kauppakumppanien taustojen tarkastamisesta. Lisäksi kahden ulkomaalaisen kauppakumppanin kohdalla tarvitaan lisäselvityksiä taustoista, vaikka suurin osa muista kumppaneista on Sarmastetta ja Jylhää lukuun ottamatta taustoiltaan kunnossa.

– Pääsääntöisesti taustat olivat hyvässä kunnossa. Voi olla, että kaikkea taustoista ei saatu pääsiäisen lyhyessä ajassa selville, kertoo Lundström.

Kävi myös ilmi, etteivät suojainhankinnat kuulu HVK:n tavallisimpaan toimenkuvaan ja osaamiseen, mutta tehtävä lankesi sille pandemia-aikana.

Nämä kaupat yritetään purkaa

Onni Sarmasteen yrityksen LDN Legal Partnersin kanssa HVK teki vajaan viiden miljoonan euron kaupan.

Kaupan sisältö vastasi kuitenkin arvoltaan vain kolmasosaa tilatusta. Puutteita oli sekä tavaran laadussa että määrässä.

HVK yrittää saada loppurahoja takaisin. Lisäksi yrityksestä on tehty tutkintapyyntö poliisille. Asia on riitainen.

Jylhän yrityksen The Look Medical Caren kanssa solmittiin 5,3 miljoonan kauppa, josta maksettiin puolet. Maksu on jäädytetty. HVK yrittää purkaa kaupan. Tämäkin asia on riitainen. Tuotteita ei ole toimitettu.

Jylhän kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että Jylhän yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla.

Lundströmin mukaan näiden kauppojen epäonnistumista selitti myös se, ettei kauppojen solmimishetkellä markkinoilla ollut niin paljon tarjontaa kuin nyt.

Hankintaorganisaatio uusiksi

Huoltovarmuuskeskus uudistaa hankintaorganisaatiotaan uuden väliaikaisen toimitusjohtajan Janne Känkäsen johdolla.

Hankintoja varten perustetaan tilannekuvatiimi, johon kuuluu myös terveydenhuollon asiantuntijoita.

Hankintoja hoitaa kansainvälisten hankintojen tiimi, jossa on HVK:n väen lisäksi ulkopuolista asiantuntemusta.

– Ulkopuolista asiantuntija-apua on jo hankittu, kertoo Känkänen.

Tuoreimmasta tiistaina Suomeen tulleesta maskitilauksesta Känkänen kertoi, että ne vastaavat sairaalatasoa VTT:n testien mukaan.

Keskiviikkona on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa lisää tarvikkeita Suomeen.

Ministeriö haluaa lisäselvityksiä

Työ- ja elinkeinoministeriö tyytyi HVK:n selvityksiin lukuun ottamatta kahta riitaisaa kauppaa.

– Selvityksen perusteella julkisuudessa olleissa kauppatoimissa on jätetty laajasti noudattamatta Huoltovarmuuskeskuksen taloussääntöä, työjärjestystä sekä normaaleja hankintaprosesseja. Lisäksi on havaintoja runsaasti puutteellisesta varmistumisesta toimittajien luotettavuudesta ja tuotteiden sertifikaateista. Nämä laiminlyönnit ovat laadultaan sellaisia, että koronakriisistä tullut kiire ja työmäärä eivät tee niitä hyväksyttävimmiksi, kommentoi ministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson saamaansa selvitystä.