Hyödynnä väliaikainen korkokatto ja yhdistä lainat

Kulutusluottojen korko saa Suomen lain mukaan olla maksimissaan 20 %, mutta eduskunta on säätänyt väliaikaisen kuluttajaluottoja koskevan korkokattolain, joka puolittaa koron 10 %:iin.

Väliaikainen korkokattolaki on säädetty kaksi kertaa peräkkäin ja ensimmäisen kerran se astui voimaan heinäkuussa 2020 päättyen 31.12.2020. Uusi 10 % korkokattolaki astui voimaan heti perään 1.1.2021 ja on voimassa 30.9.2021 asti. Uusi korkokattolaki on sisällöltään samanlainen kuin aiemmin voimassa ollut laki.

Mitä korkokattolaki käytännössä tarkoittaa?

Väliaikaisen korkokattolain säätämisen lähtökohtana on ollut pyrkimys suojata kuluttajia velkaongelmilta. Tähän samaan pyrkivät myös lainan myöntäjät. On sekä lainan hakijan että lainan myöntäjän etu, että asiakas saa itselleen sopivan lainan kohtuullisella korolla, joka ei aiheuta maksuvaikeuksia.

Mikäli omaa ennestään lainoja, jotka on otettu ennen ensimmäistä väliaikaista korkokattolakia, on syytä tarkistaa niiden korkotaso. Mikäli vanhojen lainojen korko on suurempi kuin väliaikaisen korkokaton määrittelemä 10 %, kannattaa kilpailuttaa uusi matalakorkoisempi yhdistelmälaina, jolla voi maksaa vanhat lainat pois. Uuden lainan löytämisessä auttaa (linkki https://matchbanker.fi ) Matchbankerin lainavertailu, joka toimii yhteistyössä vain luotettavien ja hyvämaineisten lainoittajien kanssa.

Korkokattolaki takaa sen, että lain voimassaolon aikana kuluttajalainan korko ei voi ylittää 10 %:n rajaa. Laki koskee vain sen voimassaolon aikana otettuja lainoja. Vuoden 2020 korkokattolain voimassaolon aikana otettujen lainojen korot ovat siten saattaneet nousta vuoden 2021 alussa. Samoin jo ennen korkokatolakien voimaanastumista otetuissa vanhemmissa lainoissa on säilynyt alkuperäinen korko.

Väliaikaiseen korkokattolakiin liittyen jokaisen lainanottoa harkitsevan ja ennestään lainaa omaavan kannattaa hyödyntää väliaikainen korkokatto, sillä se tarjoaa mahdollisuuden huomattaviin säästöihin. Tärkeää on myös huomioida lainatarjouksien ehdot, sillä niissä saatetaan määritellä, että lainan korko nousee korkokattolain päättymisen myötä uudelle korkeammalle tasolle.

Harkitse tarkkaan lainan ottamista

Lainan ottamista miettiessä kannattaa aina pohtia myös sitä, onko lainan ottaminen juuri nyt välttämätöntä. Rahan käyttökohde tulee suunnitella tarkkaan ja itselleen on laadittava realistinen budjetti, joka huomioi oman takaisinmaksukyvyn.

Mikäli lainaa on tarkoitus ottaa oman kodin kunnostustöihin, kannattaa muistaa hyödyntää kotitalousvähennys. Kotitalousvähennystä ollaan laajentamassa niin, että vuonna 2022 öljylämmityksestä ekologisempaan lämmitystapaan siirtyvä saa entistä suuremman verovähennyksen. Muutostyötä ei siten kannata teettää ennen kuin vasta vuonna 2022. Muitakin korotuksia on odotettavissa, kuten esimerkiksi kodin hoivapalveluiden osalta, joten kotitalousvähennyksen korotukseen liittyvää (linkki: https://yle.fi/uutiset/3-11910916) uutisointia kannattaa seurata.

Mikäli lainan tarve on kuitenkin akuutti, esimerkiksi auton korjaus, lääkärilasku tai muu vastaava välttämätön kulu, on kilpailutettu kuluttajalaina perusteltu vaihtoehto. Lainavertailupalvelu tarjoaa tällöin helpon tavan löytää edullinen laina kohtuullisilla lainaehdoilla. Väliaikaisen korkokattolain tarjoama mahdollisuus säästää korkokuluissa on oiva mahdollisuus saada lyhytaikaista lainaa kohtuullisella korolla ja samalla kannattaa tarkistaa vanhojen lainojen yhdistämismahdollisuus yhdeksi uudeksi matalamman koron lainaksi.

Tarjouksia voi ja kannattaa pyytää myös perinteisiltä pankeilta. Tällöin hakijalla on pääsääntöisesti oltava vakuuksia lainalle, esimerkiksi kiinteistöomaisuutta tai muuta arvokasta varallisuutta, jonka pankki hyväksyy lainan vakuudeksi. Vakuudettoman lainan vertailun voi puolestaan tehdä lainavertailusivuston avulla. Tarjouksien pyytäminen ei koskaan sido lainan ottamiseen.

Tarkista lainojen ehdot

Lainan hakeminen vertailupalvelun kautta on helppoa, mutta aikaa laintarjousten ehtojen lukemiseen on syytä varata reilusti. Ehdot voivat olla hyvinkin erilaisia ja erityisesti korkokattolain voimassaoloaikana on huomioitava se, mitä korolle tapahtuu väliaikaisen lain päätyttyä 30.9.2021. Pidemmällä takaisinmaksuajalla koron nousu voi tuoda huomattavat lisäkustannukset lyhennyksiin. Lainan voi toki aina kilpailuttaa uudestaan väliaikaisen korkokattolain päättymisen jälkeen.

Lainan ottamista tulee aina edeltää huolellinen suunnittelu, kilpailutus sekä tarjousten vertailu. Lainavertailupalvelu auttaa kohtuullisen lainan löytämisessä, mutta saatujen tarjousten lainaehtojen yksityiskohtiin perehtymisen on aina hakijan itsensä vastuulla.