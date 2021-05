Hyrynsalmella ei uusia koronatartuntoja

Hyrynsalmen tartuntaryppäässä ei ole eilisillan aikana tullut tietoon uusia sairastumisia. Positiivinen testitulos on yhteensä kuudellatoista henkilöllä. Karanteenissa on tällä hetkellä 74 henkilöä.

Kainuun sote kehottaa jatkamaan ohjeiden mukaisia varotoimia sekä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Testaukset ajanvarauksella terveysasemilla arkipäivisin sekä päivittäin KAKS:n koronatestausasemalla (puh. 040 165 0020).

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia lievennettynä. Voimassa on 50 henkilön kokoontumisrajoitus ajalla 21.5. – 13.6.

Kainuussa voi 21.5. alkaen järjestää myös yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n turvaohjetta. Ohjeessa vaaditaan muun muassa vähintään kahden metrin turvavälit. Kaikissa tilaisuuksissa on kuitenkin otettava huomioon tartuntatautilain pykälän 58c velvoitteet.

– Aiemmasta niin sanotusta lohkovaatimuksesta on luovuttu 50 henkilön kokonaisyleisömäärän ylittäviltä osilta. Käytännössä turvaohjeiden noudattaminen tarkoittaa, että tilaisuuksissa on tosiasiallisesti voitava säilyttää turvavälit sekä varmistaa käsien puhdistaminen ja muut hygieniatoimet, selventää Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

– Epidemian myönteinen kehitys Suomessa on pysähtynyt. Kuten viime päivinä Kainuussakin on huomattu, tartuntatilanne voi muuttua nopeasti. Virus ei ymmärrä montako ihmistä on paikalla tai myydäänkö lippuja. Olipa kyse perhejuhlasta tai kaupallisesta tapahtumasta sekä järjestäjien että osallistujien vastuuta turvallisuudesta on korostettava, jatkaa Koukkari.