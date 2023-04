Hyrynsalmella järjestettävät Suopotkupallon MM-kisat ovat uudessa nosteessa – jo yli 120 joukkuetta ilmoittautunut mukaan

Kunta on palkannut Emilia Lehtisen uudeksi tapahtumakoordinaattoriksi.

Tämän vuoden Suopotkupallon MM-kisojen ilmoittautuminen on käynyt vauhdikkaana ja tapahtumaan on jo tähän mennessä ilmoittautunut enemmän joukkueita kuin viime vuonna oli kisojen alkaessa. Myös Hyrynsalmen kunta on satsannut tapahtuman kehittämiseen ja palkannut uuden tapahtumakoordinaattorin varmistamaan kisajärjestelyiden onnistumisen.

Tapahtumakoordinaattori Emilia Lehtinen on saanut vauhdikkaan startin uudessa toimessaan.

– Meillä on jo yli 120 joukkuetta kasassa, vaikka mennään vasta huhtikuun alkua ja aikaa ilmoittautumisille on vielä reilusti. Käytännössä siis joukkuemäärän odotetaan kasvavan jopa kolmanneksella verrattuna vuoden 2022 kisoihin. Suopotkupallolla on vakiintunut kävijäkunta ja suurin osa joukkueista pelaa monena vuonna peräkkäin. Ja onhan tämä niin hieno tapahtuma, että en ihmettele miksi tapahtumaan osallistutaan aina uudestaan. Itsekin olen ollut pelaamassa suopotkupalloa jo ennen tapahtumakoordinaattoriksi nimitystä ja aion kyllä pelata myös tänä vuonna, Lehtinen kertoo Suopotkupallon tiedotteessa.

Suopotkupallon MM-kisat ovat merkittävin yksittäinen tapahtuma Hyrynsalmella ja sen tärkeyden allekirjoittaa myös Hotel Ukkohallan toimitusjohtaja Jussi Kiiskilä .

– Suopotkupallo on hulluudessaan aivan täydellinen tapahtuma Suomen kesään, ja se kokoaa yhteen kaveriporukat ympäri Suomen ja kiinnostaa kansainvälisestikin.

Moni osallistuja majoittuu Ukkohallan alueella.

Kisojen ajaksi Ukkohallan ja Vuorisuon välille on järjestetty muun muassa non-stop bussikuljetukset. Illalla pelaajat kokoontuvat Swamp Rock -tapahtumaan juhlimaan, ja myös palkintojenjako suoritetaan Ukkohallassa.

Tapahtuma luo elinvoimaa matkailuyrittäjien lisäksi koko alueelle. Hyrynsalmen K-Marketin kauppiaat Aki Korhonen ja Annukka Österlund ovat tapahtuman uudet yhteistyökumppanit. Ukkohallasta lähtevä kisabussi pysähtyy K-Marketin kohdalla.

He odottavat suopotkupalloviikonloppua innolla.

Kaupalle tulee myös myyntiin Suopotkupallon virallisia kisatuotteita.

– Tänä vuonna tuomme konttikaupan myös suoraan Vuorisuolle. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä saamme tehtyä tapahtumasta entistäkin paremman.

Suopotkupallo kiinnostaa myös kansainvälisesti, ja Suopotkupallo on näkynyt viime aikoina muun muassa saksalaisissa medioissa, joissa tapahtuma on nostettu yhdeksi matkailun vetovoimatekijäksi. Kansainvälisiä joukkueita onkin tulossa ensi kesän turnaukseen.