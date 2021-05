Hyrynsalmella kaksi uutta koronatartuntaa

Hyrynsalmen varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon yhdessä ryhmässä on todettu koronavirustartuntoja. Tartunnat tulivat ilmi perjantaina. Tällä hetkellä sairastuneita on yksi aikuinen ja yksi lapsi. Tapauksen johdosta on asetettu lisäksi karanteeniin 15 henkilöä, joista osa on lapsia.

Altistumisajankohta hoitoryhmässä on ma 10.5. – ke 12.5. Tartunnanjäljitys on osittain kesken, eikä tartunnan lähteestä tai mahdollisista lisäaltistuksista toistaiseksi ole lisätietoa. Kainuun soten tartunnanjäljitys on yhteydessä asianosaisiin henkilöihin jatko-ohjeita varten.

Oireiden ilmaantuessa tai lisäohjeita varten pyydetään ottamaan yhteyttä KAKS:n koronatestin ajanvarausnumeroon (040 165 0020).

Tätä ennen Kainuussa oli todettu viimeinen koronatartunta 25. huhtikuuta eli yli kolme viikkoa sitten. Kainuun ilmaantuvuusluku oli vs. pandemiapäällikön Tuomo Erolan mukaan jo 0. Nämä kaksi tappausta ja mahdolliset jatkotartunnat karanteenissa olevilla sitä tietysti nostavat. Häne epäilee, että tartunta on saatu maakunnan ulkopuolella.

Erola tähdentää, että niin kauan, kunnes tauti on kokonaan selätetty, täytyy olla valppaana ja noudattaa suosituksia maskin käytöstä, käsihygieniaista ja turvaväleistä.

Edit. klo 12: Juttua jatkettu Erolan kommenteilla. Lisätty kuva.