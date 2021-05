Hyrynsalmella neljä uutta tartuntaa – tartuntoja nyt tusina, karanteenissa 73

Hyrynsalmen koronaryppääseen on tullut maanantaina neljä uutta tartuntaa. Sairastuneista kolme henkilöä oli jo karanteenissa.

Todettuja tartuntoja on tällä hetkellä yhteensä 12, joista valtaosa on lapsia. Karanteeniin asetettuja on yhteensä 73.

– Päivähoidossa lapset touhuavat keskenään ja taudit leviävät herkästi, myös korona. Ja sitä myöten myös aikuiset voivat sairastua, joten tartuntamäärä voi edelleen kasvaa. Karanteeniohjeita noudattamalla ja altistuneiden testaamisella rajataan leviämistä, kertoo vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun soten tiedotteessa.

Kainuun ilmaantuvuus on tällä hetkellä 16,5 (per 100 000 asukasta / 14vrk). Ilmaantuvuus oli jo nollilla ennen Hyrynsalmen tartuntarypästä.

Noudata ohjeita – myös rokotuksen jälkeen

Sote korostaa, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa, välttää lähikontakteja ihmisiin, käyttää kasvomaskia ohjeiden mukaan sekä hakeutua testiin vähäisistäkin oireista.

Kainuussa koronatestaukseen pääsee ajanvarauksella arkipäivisin kuntien terveysasemilla sekä päivittäin KAKS:n koronatestausasemalla (klo 8 – 19, puh 040 165 0020).

– Koronavirusrokote tarjoaa hyvän suojaa koronavirustautia vastaan. Se ei kuitenkaan suoraan poista tartunnan saamisen ja tartuttamisen riskiä, joten suosituksia ja ohjeita tulee edelleen noudattaa rokotuksen jälkeenkin.

Jos rokotettu saa tartunnan, taudin oireet ovat lähes aina lievemmät kuin ilman rokotusta, tai tauti voi olla kokonaan oireeton. Rokotteet antavat suojaa myös ns. virusmuunnosten osalta, vaikka lisää tutkimustietoa asiasta tarvitaankin.

Koronarokotukset jatkuvat

Kainuussa ensimmäisen koronarokotuksen on saanut yli 60-vuotiaista yli 70 prosenttia. 50–60-vuotiaista on rokotettu noin joka kolmas kainuulainen.

Nyt koronarokotusten ajanvarausvuorossa ovat:

• 1971 ja sitä aiemmin syntyneet. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa iänmukaiset koronarokotukset

• 2005 tai sitä aiemmin syntyneet riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien koronarokotukset.

Rokotteina Pfizerin tai Modernan mRNA-valmisteita.

Rokotuksiin pyydetään ottamaan mukaan henkilökortti, ajokortti tai KELA-kortti, jonka viivakoodin avulla nopeutetaan rokotustietojen kirjaamista.

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

Ajanvarausnumeroon 044 709 3788 pyydetään soittamaan vain, mikäli nettiajanvaraus ei ole mahdollista.