Hyrynsalmella pitkäkyntisten matkaan lähtenyt moottoriveneitä ja tuhansia euroja käteistä – poliisi kaipaa vihjeitä

Hyrynsalmella Nivanrannasta on lyhyen ajan sisällä anastettu kaksi Suomi 410 -mallista moottorivenettä, Oulun poliisilaitos tiedottaa.

Toisessa veneessä on ollut paikoillaan valkoinen Suzuki 15 hv:n perämoottori ja toisessa Yamaha 6 hv:n perämoottori.

Hyrynsalmella on anastettu myös käteistä.

Moisio-Luvan kalastuslupapyynnin rahalipas on murrettu Luvankoskentiellä osakaskunnan lupamyyntikojussa lähiaikoina auki ja sieltä on anastettu noin 2 000 euroa käteistä. Tapahtumapaikalla on havaittu Peugeot-merkkinen tila-auto. Autossa on ollut useita matkustajia.

Epäillyt teot ovat tapahtuneet ajalla 22.7. – 2.8.2020.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja numeroon 029 541 6520 tai sähköpostiin tutkinta.kainuu@poliisi.fi.