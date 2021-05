Hyrynsalmen koronaryppääseen liittyy yksi tartunta muualla Kainuussa – huhuista poiketen ei uutta rypästä muualla maakunnassa

Hyrynsalmella viikonloppuna todetun ja nyt 12 tartunnan saaneesen paisuneen koronaryppään tartunnan saaneista 12 henkilöstä yksi on muualla Kainuussa. Hänet on pistetty eristyksiin ja lähipiiristä joitakin henkilöitä karanteeniin. Vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola ei kerro, missä kunnassa tämä tartunnan saanut on.

– Ei välttämättä ole viisasta, että kylänmiesten toimesta ruveta yhdistämään tartuntaa Hyrynsalmen tartuntoihin.

Huhuista poiketen erillistä koronarypästä Hyrynsalmen lisäksi ei Kainuussa Erolan mukaan ole. Tämä tartunnan saanut kuuluu niiden 12 joukkoon, joiden on uutisoitu olevan Hyrynsalmen ryppäässä positiivia. Heistä 11 on jo aiemmin karanteenissa olleiden joukossa.

– Tartuttaa voi, olipa oireellinen tai oireeton, jos on altistunut. Siksi ihmisiä juuri pistetään karanteeniin, että kuka tahansa karanteenissa oleva altistunut saattaa muuttua positiiviseksi, Erola perustelee.

Osa karanteenissa olevista 73 ihmisestä on saanut koronarokotuksen, Erola ei kuitenkaan lähde erittelemään rokottamisen syitä.

Hyrynsalmen ryppään lisäksi Kainuussa on tällä hetkellä yksi ulkomainen kausityöntekijä, joka eristyksissä ja k olme tapaukseen liittyen karanteenisa.

Kainuu on silti edelleen koronatartuntojen suhteen perustasolla.