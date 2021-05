Hyrynsalmen ryppäässä kahdeksan tartuntaa - Kainuu edelleen perustasolla

Hyrynsalmen koronaryppäässä oli ilmennyt maanantaiaamuun mennessä kahdeksan tartuntaa.

Kainuu on kuitenkin edelleen perustasolla, Kainuun sote tiedottaa.

Hyrynsalmella varhaiskasvatuksen yhdestä ryhmästä levinneessä ryppäässä on sunnuntain jälkeen tullut kaksi uutta positiivista, jotka olivat jo karanteenissa. Todettuja tartuntoja oli maanantaina hetkellä yhteensä kahdeksan ja karanteeniin asetettuja 61.

Lisäksi Kainuuseen saapuneella ulkomaalaisella henkilöllä on todettu koronatartunta, jonka johdosta kolme henkilöä on karanteenissa. Tapaus ei liity Hyrynsalmen tartuntoihin.

Kaikkien altistuneiden testituloksia ei vielä ole käytettävissä, joten määrät voi vielä muuttua.

– Yleisesti voisi todeta, että tämä on todennäköinen kehityskulku myös kesän mittaan. Pandemia ei ole ohi, vaikka kaikki sitä kovasti toivommekin. Tärkeää on, että saamme ketjut ajoissa katkaistua ja siten rajattua leviämistä, toteaa vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun sotesta.

Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen rauhoittelee kuntalaisia.

– Hyrynsalmella ei ole syytä yleiseen huoleen, vaikka tartuntoja on ilmennyt. Kaikki altistuneet ovat tiedossa ja karanteenissa, eikä kouluja, päivähoitoa tai muita palveluita olla sulkemassa. Seuraamme tilannetta ja reagoimme tarvittaessa.

Kainuun ilmaantuvuus on tällä hetkellä 11,1 (per 100 000 asukasta / 14vrk). Varotoimet ja koronatestausohjeet ovat entisellään.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on ollut laskussa viime viikot. Tartuntariski kohdistuu edelleen ihmisten lähikontakteihin, erityisesti alueelta toiselle matkustaessa.

Kainuussa on voimassa enintään 50 henkilön yleisten tilaisuuksien rajoituspäätös 31. päivä toukokuuta saakka.