"Hyvin pärjättiin ennakkoäänissä" – SDP:n vaalivalvojaisissa Kajaanissa ennakkoäänestyksen tulos otettiin tyytyväisinä vastaan

SDP:n vaalivalvojaisissa Kajaanissa jännitettiin sunnuntai-iltana. Kun äänistä oli laskettu 70 prosenttia, SDP:n kannatus on 20,1 prosenttia. Kolmen kärki on tiukka.

Ennakkoäänestyksen tulos ilahdutti valvojaisissa. Kun kaikista äänistä oli kello 21 laskettu 54,7 % puolueen saldo oli 20,4 %.

Katso videolta vaalivalvojaisten tunnelmat ennakkoäänestyksen tulosten selvitessä:

– Nyt näyttäisi että SDP voisi saada kolme paikkaa Oulun vaalipiiristä. Viimeksi sellainen tilanne on ollut vuonna 1996. Tämä on ihan mahtava tilanne meille, kommentoi ehdokas Tiina Kyllönen . Hän oli ehdolla myös vuonna 2019, jolloin tuloksena oli varakansanedustajan paikka. Omien mahdollisuuksiensa hän arvelee tälläkin kertaa riippuvan paljon varsinaisen vaalipäivän tuloksista.

Ehdokas Markku Oikarinen oli niin ikään tyytyväinen puolueen ennakkoäänisaldoon.

– Kyllä minä tietysti odotin että me olisimme olleet ykkösinä, mutta täytyy olla tyytyväinen kuitenkin. Ihan hyvin pärjättiin ennakkoäänissä, hän sanoo. Oikarisen mukaan vaalityötä on tehty paljon ja ahkerasti, ja ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on syytä odottaa hyvää tulosta.

