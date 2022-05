Ihan tavallinen Jessie hurmaa kuuluisan elokuvatähden romanttisessa komediasarjassa HBO Maxilla

Starstruck

**** Tämähän on melkein kuin Notting Hill : Lontoossa asuva tavis tutustuu maailmankuuluun filmitähteen, ihastuu, ja tunne on molemminpuolinen. Kaveriporukkakin on kuin suoraan vuoden 1999 hittifilmistä.

Mutta siinä, missä Notting Hillin söpöys tuntuu tänään jo hieman hattaraiselta, koomikko Rose Matafeon ideoima ja tähdittämä sarja pyörii ja pulisee arjessa kuin ei tykyttäisi mitään.

Uusiseelantilainen Jessie ei itse ole mitään filmitähtityyppiä, mutta tekee yhden uudenvuodenyön tupsahduksen aikana välittömyydellään vaikutuksen Tom Kapooriin ( Nikesh Patel ). Samoin tekee koko sarja, vaikkei mitään varsinaisesti uutta romanttisen komedian lajiin tuokaan.

Matafeon tausta on stand-upissa, ja supliikki hersyy myös Starstruckissa . Omat arkiset mausteet ihmissuhdeveivaukseen tuo Koillis-Lontoon Hackney. (Britannia 2021-2022)

Sivulliset uhrit

** Palomies Gordon menettää perheensä terroristi-iskussa. Koska roolissa on Arnold Schwarzenegger , rynnistää tämä henkilökohtaisesti kostohommiin. Kutsumus ei Andrew Davisin toimintajännäristä muuten leisku. (USA 2002)

Air America

*** Amerikkalainen konkaripilotti ja nuori tulokas lipsahtavat Vietnamin sodan aikaisessa Laosissa mukaan CIA:n salaiseen operaatioon. Taisteluita rahoitetaan huumekaupalla ja muulla hämärällä, joten työnkuva saa ihan uudenlaista vaaraa.

Uskomattomalta ehkä kuulostaa, mutta Roger Spottiswooden sotaseikkailu perustuu tositapahtumiin ja Christopher Robbinsin kirjaan. Niinpä Air America lentelee Robert Altmanin M.A.S.H. -klassikon (1970) jäljillä, vaikkei satiiri yhtä terävästi purekaan.

Keskusrooleihin järjestyivät kuitenkin Robert Downey Jr. ja Mel Gibson. Hollywoodin särmikkäimpiin kuuluva tähtikaksikko tuo ruutia kamuiluun. (USA 1990)

Pekka Eronen