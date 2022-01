Ihmiset ja maa ovat sortumisvaarassa sunnuntain rikosdraamassa

Viimeiset

*** Aikoinaan Villissä pohjolassa (1955) Aarne Tarkas vei länkkärin Lappiin. Yli kuusi vuosikymmentä myöhemmin virolainen Veiko Õunpuu teki saman perässä. Virmat seikkailut vaihtuivat kuitenkin raadolliseen rikosdraamaan, jossa pahoin voivat sekä ihminen että luonto.

Tommi Korpela tekee uransa myrkyllisimmän hahmon kaivoksenomistaja Karina, joka himoitsee vanhan poromiehen ( Sulevi Peltola ) maita ja toisen miehen ( Elmer Bäck) tyttöystävää. Laura Birn onnistuu repimään tämän ohkaisesta roolista irti hämmästyttävän paljon. Nuori kaivosmies Rupi ( Pääru Oja ) riutuu rakkaudessaan.

Ohjaajalla on kuvataiteilijan taustaa, ja kliseisiä henkilökuvia lujemmin puhuttelevatkin näkymät. Karin tapaisten tyyppien ahneus on raiskannut maiseman ja kovertanut maankamaran ontoksi. Sortumisvaarassa ovat niin tanner kuin ihmisetkin. Ensiesitys. (Viro/Suomi 2020)

Ingrid Goes West

*** Aubrey Plaza on Ingrid, joka lähtee perintörahoillaan Los Angelesiin, hivuttautumaan Instagram-malli Taylorin ( Elizabeth Olsen ) ystäväksi. Mustassa komediassa on myötäelämisen kykyä. (USA 2017)

Signs

*** Mysteeritarinoilla menestynyt M. Night Shyamalan leikittelee jännärissään foliohattuteorioiden kustannuksella. Paino on sanalla "leikittelee", sillä tälläkin kertaa taitava ohjaaja suorastaan varoo sanomasta mitään painokkaampaa tai menemästä pintaa syvemmälle. Pinta on kyllä huolella hiottu. Mel Gibson esittää uskonsa menettänyttä pappia, joka on muuttanut parin lapsensa ( Rory Culkin ja Abigail Breslin ) kanssa maatilalle. Sen maissipeltoon ilmestyy ufojutuista tuttuja ympyräkuvioita, ja selitykseksi arvuutellaan muukalaisia. Ratkaisua odotellaan turhankin hartaasti, mutta velipoika Joaquin Phoenix tekohengittää elokuvaa. (USA 2002)

kriitikko

Pekka Eronen