Ihmisoikeusjärjestö: Yli 500 siirtolaislasta etsii yhä vanhempiaan Trumpin hallinnon rajapolitiikan seurauksena

Ihmisoikeusjärjestö ACLUn (American Civil Liberties Union) mukaan 545 siirtolaislasta ei ole löytäneet vanhempiaan sen jälkeen, kun nämä on erotettu toisistaan Yhdysvaltain rajalla vuosina 2017 ja 2018. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN ja The Guardian . Järjestö jätti asiasta tiistaina raportin oikeuteen.

Taustalla on Donald Trumpin hallinnon vuonna 2018 julkistama maahanmuuttopoliittinen linjaus, jonka myötä maahan laittomasti saapuneet siirtolaiset erotettiin lapsistaan. Erottelua tehtiin The Guardianin mukaan kuitenkin jo vuonna 2017 salaisen pilottiohjelman puitteissa.

Ohjelman puitteissa vanhemmistaan erotettiin 1030 lasta, The Guardian kirjoittaa. Sittemmin liittovaltion tuomari on antanut ACLUlle ja asianajajaryhmälle tehtäväksi etsiä huostaanotettujen lasten vanhemmat. The Guardianin mukaan 485 lapsen vanhemmat on löydetty.

Noin kaksi kolmasosaa tuolloin lapsistaan erotetuista vanhemmista karkotettiin maasta, ACLUn raportista selviää.

Lapset on siirretty viranomaisten huostasta joko Yhdysvalloissa oleville sukulaisilleen tai sijaisperheisiin, ACLUsta kerrotaan NBC -televisiokanavalle.