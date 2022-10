Kotimaa

Ikääntymisen merkit alkavat näkyä jo 30–40-vuotiaana – tämä tiivis opas kertoo, mihin terveysasioihin pitäisi kiinnittää huomiota missäkin iässä

Julkaistu: 31.10.2022 klo 6:35

Terveys on jatkuvasti muuttuva tila, johon vaikuttavat genetiikka, ikä, sairaudet, fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö sekä yksilön kokemukset, arvot ja asenteet. Mutta mikä kaikki on vääjäämätöntä, iän tuomaa muutosta? Mihin on mahdollista vaikuttaa ja milloin? Kysyimme lääkäriltä, hammaslääkäriltä ja liikuntatieteellisen tiedekunnan apulaisprofessorilta.