Kainuu

Ikäihmiset haluavat tulla kuulluiksi ja vaikuttaa – Kainuussa pilotoitu ryhmämalli tukee hyvinvointia ja kotona asumista

Julkaistu: 8.9.2022 klo 6:30

Hyvinvointiryhmämallin tiivistetty viesti on: sosiaalista toimintaa on oltava, sinne on päästävä ja kokemuksia on kuultava.